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喬治傑生年度項鍊添溫柔光　白色月光石四季都好搭

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▲▼喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生2025 HERITAGE系列亞洲限定白色月光石純銀珠寶風格優雅。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）新藝術風格的珠寶設計吸引不少忠實粉絲，尤其不能錯過年度項鍊，今年Heritage年度紀念系列新添亞洲限定款式，創作以柔美的白色月光石為主角的項鍊與穿式耳環，旁襯新藝術運動時期 Art Nouveau標誌性有機曲線及花卉植物元素的氧化工序處理純銀線條，雅致迷人。

▲▼喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲喬治傑生2025 HERITAGE系列亞洲限定白色月光石純銀項鍊，10,900元。

去年底喬治傑生搶先發布2025 Heritage年度紀念純銀珠寶，分別有鑲嵌粉水晶、藍紋瑪瑙、天河石與純銀銀球石款式，前兩者為台灣限定設計；邁入2025年，新增亞洲限定的白色月光石項鍊與耳環，月光石散發朦朧暈彩著實迷人，是一年四季都好搭配的首飾。

▲▼喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴喬治傑生2025 HERITAGE 年度紀念系列純銀天河石項鍊與耳環，各10,900元。

懷抱新年的嶄新願望，TASAKI chants系列綻放的花朵造型珠寶，蘊藏充滿希望的設計意義，18K白金或18K櫻花金鑲鑽勾勒出盛開的花瓣輪廓，點綴阿古屋珍珠展現優雅浪漫風，兩種材質各有項鍊、耳環與戒指可供選擇。

▲▼喬治傑生,TASAKI 。（圖／公關照）

▲模特兒戴TASAKI chants 18K白金鑲阿古屋珍珠與鑽石耳環191,000元，162,000元。（圖／TASAKI提供）

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, TASAKI

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