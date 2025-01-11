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髮上一點紅漂亮過年　亞歷山卓小龍髮飾添活潑氣息

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▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲亞歷山卓小龍女仕女夾，5,200元。（圖／法國亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歡度新春佳節，整體造型有一些紅色、金色更添喜氣，若將大紅色穿在身上會害羞，不妨試試精緻髮飾增色，享有「髮上珠寶」美譽的法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris），特別為農曆新年設計一系列應景款式，以討喜的紅色為主色調，創作被暱稱為「小龍」的蛇造型髮夾，流露活潑氣息。

▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲亞歷山卓小龍女豆扣夾左向款，3,800元。

除了小龍仕女夾、豆扣夾，亞歷山卓同時發表多款亮眼的紅色髮飾，於輕盈的醋酸纖維底座上點綴施華洛世奇水晶、珍珠更為華麗，包括大器的牡丹花造型花開富貴髮夾、經典不敗的大尺寸緞帶蝴蝶結髮飾，讓不同髮量、髮型的女性都能覓得心儀樣式。

▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲亞歷山卓花開富貴仕女夾，12,800元。

▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲亞歷山卓綢緞蝴蝶結仕女夾，12,600元。

時尚品牌也為農曆新年創作特別系列，紐約設計師品牌alice + olivia by Stacey Bendet，一口氣推出紅色系的中長及迷你裙、針織及毛呢外套等款式，不僅在過年時吸睛，也是日常容易配搭的實用服裝，以Coley粗花呢修身迷你裙為例，頸部裝飾水鑽細節彰顯華麗感，適合當派對戰袍，若再套件西裝外套，則變為優雅上班造型，相當百搭。

▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲alice + olivia新年系列LANDON粗花呢短款夾克，22,900元。（圖／alice + olivia提供，以下同）

▲▼亞歷山卓,alice + olivia 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲alice + olivia新年系列COLEY粗花呢修身迷你裙，18,900元。

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關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, 蛇年, 農曆新年, alice + olivia

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