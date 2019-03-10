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補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物

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▲▼女孩,女生,女性,女友,牙齒,趴睡,笑容,笑臉。（圖／pakutaso）

▲想開始重拾體態，5種食物可以多攝取。（圖／pakutaso）

編輯／借借

春夏正是調整身體循環的好季節，無論是幾歲都需要膠原蛋白來讓肌膚更有彈性，除了市面上號稱能補充膠原蛋白的營養品之外，其實選擇最天然的「食補」，才是最安全的辦法，5種低熱量食物不但能幫助修補身體組織，也不用擔心熱量過高體重加重。

瘦肉
瘦肉主要富含蛋白質，可以保持肌膚健康，能幫助復原指甲與頭髮，在消化過程中被分解成氨基酸，也是膠原蛋的組成成份之一，選擇雞胸肉或其他部位的瘦肉，都能輕鬆攝取蛋白質。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲瘦肉含有蛋白質，能讓身體更有活力。（圖／unsplash）

青豆
這裡指的是大部分的綠色豆類，不僅指的是碗豆，包括毛豆、四季豆等也都有蛋白質成份，方便讓不喜歡吃肉的族群補充，綠色豆類的用途其實廣泛的，無論是放在沙拉裡，或是煮湯、打成果昔都很方便。

奇亞籽
奇亞籽的好處已經流行多年，它不但有熱量低、易飽足的特性，也含有豐富的蛋白質，之前曾被不少人視為減肥聖品，適當的補充也能促進膠原蛋白生成，對健康有益。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲奇亞籽能當飲料與甜點，口味清淡許多人都能接受 。（圖／unsplash）

藜麥
到現在都還很熱門的藜麥，是最新的超級食物，不但含有豐富的蛋白質，也有少許的鋅，能幫助蛋白質氨基酸合成膠原蛋白，藜麥味道清淡，不但能混入白米飯一起蒸煮，也能取代些白米飯份量，達到控制體重的效果，加在沙拉中也能增加飽足感。

彩椒
彩椒內含豐富的抗氧化成份，對於肌膚保持水嫩相當有幫助，許多歐洲國家的女生都是靠彩椒來「美容」，保持勻稱的體態。

▲瘦肉,彩椒,奇亞籽 。（圖／unsplash）

▲彩椒也能做出許多料理 。（圖／unsplash）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 膠原蛋白
fashion.net

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