fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／TIFFANY鎮店巨鑽三度變身　128.54克拉赫本戴過換卡卡戴

> >

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲奧黛莉赫本於1961年宣傳電影《第凡內早餐》時，佩載Jean Schlumberger設計的緞帶造型黃鑽鑽石項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女神卡卡（Lady Gaga）以電影《一個巨星的誕生》榮獲奧斯卡最佳原創歌曲，當天她所戴的Tiffany & Co.黃鑽項鍊，也成為全場焦點，因為她是這顆重128.54克拉的「Tiffany Diamond」面世逾141年以來，第3位戴上此傳奇名鑽的人；上一位佩戴者是女星奧黛莉赫本（Audrey Hepburn），她的優雅形象，為此黃鑽更添傳奇色彩。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Charles Lewis Tiffany於1878年買下重達287.42克拉黃鑽原石，當時被封為「鑽石之王」。

傳奇起源
Tiffany Diamond是全世界最大且等級質量最佳的黃鑽之一，1877年在南非金柏利鑽石礦區出土為重達287.42克拉的原石，隔年被品牌創辦人Charles Lewis Tiffany買下，送到巴黎切割，在當時Tiffany首席寶石學家George Frederick Kunz博士的督導下，被切成今日所見的128.54克拉枕形明亮式切割鑽石，其刻面較傳統明亮式切割的58刻面還多，達到82個刻面，散發耀眼火光。

▲▼ Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲128.54克拉的枕形明亮式切割黃鑽，其刻面多達82個。

成功收購此珍罕黃鑽，讓Tiffany獲得「鑽石之王」的美譽，黃鑽也成為世界博覽會的焦點展品，曾在1893年芝加哥哥倫布紀念博覧會、1901年紐約州水牛城的泛美博覽會、1933至1934年芝加哥進步世紀博覽會以及1939至1940年的紐約世界博覽會展出。1955年Tiffany著名的櫥窗設計師Gene Moore特別打造節慶櫥窗，將此黃鑽放在懸空的金色天使手中，大方地讓來往的行人欣賞。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲櫥窗設計師Gene Moore在1955年的節慶期間呈現的傳奇黃鑽設計櫥窗。

名人加持
第一位佩戴Tiffany Diamond是社交名媛Mary Whitehouse，她於1957年戴著黃鑽出席在羅德島州紐波特市舉辦的Tiffany舞會；女星奧黛麗赫本則在1961年宣傳電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）時佩戴，當時黃鑽鑲嵌在緞帶造型的鑽石項鍊上，獨特的設計出自知名珠寶設計師Jean Schlumberger之手。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger設計的緞帶造型黃鑽項鍊。

絕美黃鑽不會只有一種可能性，Jean Schlumberger再以此鑽為主角，設計了著名的石上鳥（Bird on A Rock）鑲法，於1995年巴黎裝飾藝術美術館舉辦的Jean Schlumberger回顧展，即展出此經典作品。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jean Schlumberger黃鑽石上鳥。

2012年Tiffany慶祝175周年，讓Tiffany Diamond三度變身，歷時一年製作時間，採用超過120克拉的頂級白鑽烘托黃鑽，鑲成女神卡卡參加本屆奧斯卡獎所戴的華麗項鍊。

▲▼ Tiffany 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲女神卡卡戴The Tiffany Diamond項鍊在奧斯卡奪獎，讓這顆傳奇名鑽再受矚目。

鎮店之寶
Tiffany Diamond雖在歷史上佔據重要地位，但曾被品牌求售，1972年11月17日Tiffany在紐約時報的一則廣告上，宣稱限時24小時、將以5,000,000美元的價格讓出這顆裸鑽，不過刺激的一日出價招數未奏效，沒有任何買家現身。今日這顆黃鑽成為紐約第五大道旗艦店的鎮店之寶，走一遭總店，可能有機會親睹其風采。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany傳奇黃鑽與16顆總重逾80克拉枕形切割鑽石、46顆總重逾15克拉圓形明亮式切割鑽石構成華美項鍊。

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany Diamond, 黃鑽, 女神卡卡, 奧黛麗赫本
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

以為是曖昧其實只是被撩　3種舉動表示對方「只想玩玩」

感情中最呆萌的星座情人TOP3　遇到真愛就會立馬當機

全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 我們的鞋子不會裂開！Skechers登紐時全版廣告嘲諷Nike 愛吃、肉肉的小腹　5點女生會隱藏的小缺點，男生其實超愛 比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話 5種手殘女必學的眼影畫法　零技巧擁有漂亮暈染還不顯髒 OnTheList永續時尚快閃特賣3／7登台　JIMMY CHOO美鞋二折起超好買 皇后霸氣無敵！秦嵐是超瘋「購物狂」　不試穿「想要就買」還包色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面