單用或混霜都OK！冬季用「美容油」為肌膚開光　打造澎潤感

▲冬季以油養膚改善乾燥肌膚。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天是肌膚最脆弱的季節，低溫與乾燥環境容易使肌膚失去水分，導致乾裂、脫皮與細紋加劇。這時候不妨可以善用美容油，因其天然滋養與深層修護特性，成為冬季保養不可或缺的最佳拍檔。

美容油除了單獨按摩使用外，可混搭美容前導液，肌膚較乾者可以混搭滋潤的乳霜或精華，滋潤度立即升級。如想要密集深度且立即有效的保養法，一定要試試小紅書上大推的油敷法，取適量厚敷於臉部，在透過熱毛巾加熱或是面膜加壓，10分鐘後肌膚立即更柔潤活力有光采。除了臉部，亦可用於手肘、膝蓋等乾燥部位，甚至指緣護理都可以使用。

▲Melvita 琉璃苣油，50ml，1,780元。

以其卓越的修護、滋養和軟化作用而聞名，富含Omega 6，有助於減緩肌膚衰老、恢復活力並使肌膚恢復彈性。

▲醉象 A醇抗老美顏油，30ml，2,400元。

添加0.5%純素A醇及初榨瑪魯拉油的A醇抗老美顏油，幫助肌膚進行瑕疵大掃除，能深層潤澤保濕、有效抗老及舒緩。

▲ 蘭儂 羊毛脂全效修護油，50ml，410元。

蘊含100%紐西蘭天然羊毛脂為核心成分，更添加高濃度的維生素E，輔以玫瑰天竺葵油、白芒花籽油、甜杏仁油等多款精選優質精華油，加強補水保濕以及抗老，打造澎潤飽滿肌膚。