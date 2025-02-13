玄彬低調黑裝盡顯長腿歐巴優勢　配歐米茄隕石錶帥度破表

▲玄彬一身黑裝搭配歐米茄綠色隕石面盤的星座系列41毫米不鏽鋼錶。（圖／翻攝omega IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星玄彬與女星孫藝真結婚後育有1子，夫妻倆婚後人氣不減，事業運更旺，代言一個接一個。與玄彬合作多年的瑞士名錶歐米茄（OMEGA）發布新照，他一身低調黑衣與黑褲入鏡，盡顯185公分長腿歐巴優勢，唯一的亮眼配件是要價321,000元的隕石面盤Constellation星座系列41毫米不鏽鋼錶，展現優雅品味。





▲歐米茄綠色隕石面盤的星座系列41毫米不鏽鋼錶，321,000元。（圖／翻攝歐米茄官網）

日前名車法拉利才發布玄彬最新廣告影片，男神駕車的帥氣模樣讓粉絲看得入迷，而他同時是歐米茄全球品牌大使，近日戴上採用隕石面盤的星座系列41毫米不鏽鋼鍊帶錶，獨一無二的隕石面經過PVD和電鍍處理等先進色彩技術，呈現迷人的綠色調，搭載獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）大師天文台認證的歐米茄同軸擒縱系統8900自動上鍊機芯，內外兼具。





▲玄彬代言台灣醫美保養保健品品牌麗彤生醫產品。（圖／翻攝vast.net IG）

玄彬不僅是精品品牌寵兒，帥氣外型也受保養品牌矚目，近日他接下台灣醫美保養保健品品牌麗彤生醫代言，換上米白色西裝拍片宣傳旗下旗艦產品「醇耀妍3」，透亮膚質說服力十足。





▲擁有透亮肌膚的玄彬穿上米白西裝，帥氣指數破表。（圖／翻攝vast.net IG）