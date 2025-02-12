G-SHOCK芭比錶粉甜美　小愛心指針卡哇伊

▲G-SHOCK與Barbie™合作推出聯名腕錶GMA-S110BE，5,300元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK腕錶積極與各方聯名，總給予錶迷亮眼驚喜，2025年首發與Barbie™芭比合作聯手推出聯名腕錶GMA-S110BE，整只粉紅色錶款果然令人眼睛為之一亮，品牌巧妙運用不同的深淺粉紅展現細節與層次感，3時位置呈現Barbie字樣，9時方向則飾有心形指針，展現甜美風格。





▲芭比戴G-SHOCK桃紅色聯名錶GMA-S110BE-5。





▲G-SHOCK與Barbie™合作推出聯名腕錶GMA-S110BE的錶帶有芭比剪影。

芭比的誕生旨在創造一個為啟發女孩探索無限可能的娃娃，與G-SHOCK支持堅韌、獨立思考女性的精神不謀而合，於是催生出聯名腕錶GMA-S110BE，錶帶與錶背均印有經典芭比剪影，搭配專屬的娃娃盒包裝，更添收藏價值。





▲芭比是玩具界的百變天后，日前換上中式服裝向華人祝賀新年快樂。（圖／翻攝Barbie IG）





▲芭比緊追時事話題，與美式足球超級盃冠軍隊伍費城老鷹聯名推出芭比。（圖／翻攝Barbie IG）

超過65年歷史的芭比跟上潮流脈動，是玩具界的百變天后，日前才變裝中式禮服祝福華人農曆新年快樂，近日又跟上美國NFL國家美式足球聯盟2025超級盃決賽話題，派出與費城老鷹隊聯名的芭比娃娃，歡慶費城老鷹擊碎堪薩斯市酋長三連霸美夢贏得冠軍。

