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60克的「封面女郎」機械錶超輕盈　ZENITH碳纖維復刻錶帥翻

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▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲ZENITH全球限量150只CHRONOMASTER Revival A3818 Cover Girl Carbon碳纖維復刻版限量腕錶，469,500元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

ZENITH甫於LVMH鐘錶周發表的DEFY Skyline天際線鏤空計時腕錶、CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶今（11日）在台亮相，品牌加碼發表驚喜款，推出與鐘錶雜誌《Revolution》攜手的第三款聯名作CHRONOMASTER Revival A3818復刻版聯名系列腕錶，以輕盈的高科技碳纖維複合材質打造錶殼，錶盤同樣由碳纖維複合材質製成，整只錶重量僅60克。

▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲ZENITH CHRONOMASTER Revival A3818 Cover Girl Carbon碳纖維復刻版限量腕錶具夜光顯示。

1971年問世的A3818腕錶因曾登上Manfred Rossler所著的《ZENITH - Swiss Watchmaking Since 1865》一書封面，被收藏家暱稱為「Cover Girl」（封面女郎）。最新CHRONOMASTER Revival A3818復刻版聯名系列碳纖維腕錶承襲原創款標誌性的「鯊魚齒」秒鐘軌道刻度，搭配測速計和脈搏計量刻度，面盤設計也力求日夜閱讀都清晰，時標與指針具夜光顯示，品牌一口氣推出3個版本，分別是限量150只的棒形時標錶、限量50只印度與阿拉伯數字時標款，以及限量10只的棒形時標錶盤和標誌性的「Gay Frères」梯形錶鍊款式。

▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲ZENITH DEFY Skyline天際線鏤空計時腕錶共有藍色與黑色2款，均附不鏽鋼錶帶與橡膠錶帶，各542,300元。

同場亮相的ZENITH新作還有LVMH鐘錶周曝光的DEFY Skyline天際線三針鏤空腕錶，面盤以幾何切割鏤空，向1960年代的ZENITH「雙Z」標誌致敬，也盡顯品牌引以為傲的El Primero 3600機芯；更華麗之作為18K白金CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶，錶圈鑲嵌50顆梯形切割彩色寶石，排列出彩虹漸層色調，搭配交錯其間的10顆約1克拉的梯形切割鑽石，作為10秒計時間距的10個單秒計時刻度。

▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲ZENITH CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶，3,930,800元。

同樣在LVMH鐘錶周登場的gérald genta，重現錶界傳奇人物Gerald Genta大膽的美學設計，推出宛如海膽的Gentissima Oursin Fire Opal腕錶，黃 K 金錶殼飾以來自墨西哥火山深處的橘黃色火蛋白石圓珠，搭配橙色紅玉髓面盤，以及立體切割的八角形藍寶石水晶錶鏡，強烈的設計與色調讓人一眼難忘；搭載同集團的ZENITH著名的Elite自動上鍊機芯，特別於自動盤上進行圓凸裝飾，完美呼應錶殼搶眼設計。

▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲gérald genta發表Gentissima Oursin Fire Opal腕錶，於K金錶殼飾以火蛋白石。（圖／gérald genta提供，以下同）

▲▼Zenith,Gerald Genta 。（圖／公關照）

▲gérald genta的Gentissima Oursin Fire Opal腕錶採用 ZENITH 著名的Elite 自動上鍊機芯，並在自動盤上進行圓凸裝飾。

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關鍵字：

ZENITH, gérald genta

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