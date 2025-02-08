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Dior不對稱錶紅得時髦　鑲黑鑽低調奢華

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▲▼ Dior,Tudor 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Dior限量100只的Chiffre Rouge Black Ultramatte 41mm計時碼錶，570,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior以不對稱錶殼設計著稱的Chiffre Rouge腕錶推出全新版本，呈現迷人漸變紅色調再搭配黑色勾邊輪廓與太陽放射紋面盤錶款，共有1款精準計時至1/10秒的41mm錶徑計時碼錶、簡約款與鑲嵌黑鑽等2款38mm錶徑三針自動錶，從面盤、可替換的橡膠錶帶甚至機芯自動盤均裝飾Dior經典藤格紋，時髦極了。

▲▼ Dior,Tudor 。（圖／公關照）

▲Dior限量100只的Chiffre Rouge Black Ultramatte 38mm自動上鍊腕錶，360,000元。

新款Chiffre Rouge腕錶融入品牌代表色紅色，因Dior創辦Christian Dior曾視此強烈色彩為「生命的色彩」，不僅出現在面盤上，也點綴秒針以及日期窗中代表他的幸運數字「8」，每一項小細節都與品牌精髓緊密相扣，3款新作中最貴氣的版本是於錶圈鑲嵌一圈黑鑽的38mm三針日期錶，展現低調奢華風格。

▲▼ Dior,Tudor 。（圖／公關照）

▲Dior Chiffre Rouge Black Ultramatte 38mm自動上鍊黑鑽腕錶，670,000元。

▲▼ Dior,Tudor 。（圖／公關照）

▲Dior Chiffre Rouge Black Ultramatte 38mm自動上鍊腕錶的機芯自動盤也以籐格紋裝飾。

帝舵表（Tudor）也探索紅與黑的魅力，為Black Bay腕錶推出黑色磨砂錶面，搭配酒紅色60分鐘刻度單向旋轉錶圈，洋溢年輕活力；內載獲得瑞士官方天文台認證（COSC）及METAS認證的MT5602-U型自動上鍊機芯，動力儲存達70小時。

▲▼ Dior,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵表搭配酒紅色錶圈的Black Bay腕錶，151,500元。（圖／帝舵表提供）

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關鍵字：

Dior, Tudor, 帝舵表

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