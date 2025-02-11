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Swatch粉亮眼　錶背裸鰓類動物圖案更吸睛

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▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch與Blancpain聯名Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列PINK OCEAN 腕錶，13,000元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch近幾年與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名登月錶，又與Blancpain合作催生致敬世界首款潛水錶 Blancpain Fifty Fathoms五十噚錶的聯名錶，聲勢不同凡響，2025年再度讓人眼睛為之一亮，運用專利研發的Bioceramic生物陶瓷材質並調配出獨特粉紅色調，打造Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系PINK OCEAN新錶，亮眼的粉紅色靈感來自生氣勃勃的湖泊、沙灘和海灣。

▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch PINK OCEAN腕錶錶背顯露印有粉紅色水域和裸鰓類動物Ceratodoris rosacea數位印刷圖案的SISTEM51機芯。

Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系PINK OCEAN腕錶採用多種粉紅色調，彰顯層次感，搭配粉紅穿插白色線條的織紋錶帶，展現休閒感；透明錶背也相當精采，顯露印有粉紅色水域和裸鰓類動物Ceratodoris rosacea數位印刷圖案的SISTEM51機芯，完美呼應海洋主題。

▲▼Swatch Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚深潛器腕錶，685,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain經典五十噚腕錶是當代潛水錶代表作，其專為日常佩戴而生、堪稱「都會版」之作則為五十噚深潛器腕錶，以黑陶瓷打造的三針日期腕錶搭配隨著光影變化的陽光飾紋綠面或藍色面盤，可依個人風格選搭陶瓷鍊帶、海洋帆布錶帶或NATO錶帶，實用與外型兼具。
 

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關鍵字：

Swatch, Blancpain

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