楊謹華捧卡地亞紅盒幸福笑　大方曬素顏洩露與老公睡前儀式

▲楊謹華捧著卡地亞紅盒洋溢幸福笑容。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星楊謹華換上紅衣，開心捧著卡地亞（Cartier）紅盒，訴說著回家打開桌上卡地亞紅盒，竟看到虎、豹、蛇3種動物跳出來、鑽出來，活靈活現在她面前熱舞，牠們的野性與活力彷彿在愛情世界那般勇敢、無畏，她一轉頭見到老公含情脈脈的眼神，結果這一切竟是一場夢，不過現實生活中，她與美籍台裔的商人老公Ben感情真的甜蜜蜜，睡前都要一起刷牙曬恩愛。





▲楊謹華佩戴卡地亞Trinity系列新項鍊、手鍊與結合動物元素戒指，以及Baignoire de Cartier腕錶。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

楊謹華夢中的卡地亞作品，是著名三環設計Trinity的最新力作，首度將動物圖案融入環圈設計之中，白K金環圈飾以蛇鱗，黃K金和玫瑰金環圈則以黑色真漆勾勒豹紋和虎紋，其中蛇鱗環圈起伏延綿，虎紋環圈呈現金字塔形，豹紋環圈則圓潤飽滿，展現狂野魅力，她對此款戒指愛不釋手，難怪受邀拍攝完還做了美夢，此外，她還試戴大小不一枕型環圈靈動交織的項鍊，時髦極了。







▲楊謹華大方素顏放閃，睡前與老公一起刷牙作為一天完美的結束儀式。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）

事業與家庭都兩得意的楊謹華，經常在社群放閃，她已自在到分享她素顏並穿著小熊睡衣與老公睡前一起刷牙的居家照，她表示無論白天兩人如何忙碌，晚上會以刷牙儀式作為一日的完美結束，甜蜜寫下：「把每天最後一個清香的微笑送給最愛的人。」

