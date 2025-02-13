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有錢人善於養成「幸運體質」！正念思考活得更灑脫

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

每個人都希望自己可以提早實現「財富自由」，除了有錢，最好也要過著生活無虞的日子，但不少有錢人之所以能夠財富滿滿，不單純只是靠人脈或努力工作就可以達到，養成「幸運體質」也是關鍵，以下就有網友分析有錢人常見的三大習慣，先把心態調整到正軌，才有機會致富。

▲金錢,財富自由,心態,正念,吸引力法則,。（圖／達志示意圖）

1.低調不炫耀

現在的人只要生活過得精彩，都會想要分享給身邊周遭的朋友，雖然可以換來不少羨慕的眼光，但同時也會吸引嫉妒的人，想扯你後腿更是數不勝數，所以，過度炫耀很可能會帶來災難，低調生活不見得就是過不好。

▲金錢,財富自由,心態,正念,吸引力法則,。（圖／達志示意圖）

2.感恩每件事情

吸引力法則就是這樣的概念，當你活在逆境的當下，也懂得感恩每一滴水、每一粒米，渾身充滿正能量的時候，好事當然也會緊接而來，但你總是怨天尤人，面對任何小事都可以雞蛋裡挑骨頭，那能看到以及吸引來的，只會有更多爛事，培養積極正念，才能讓視野宏觀。

▲金錢,財富自由,心態,正念,吸引力法則,。（圖／達志示意圖）

3.活得更通透

人生總免不了遇到各種挫折，有些人會把這些阻礙視為成長的能量，跨越過去，同時也會收穫不同的養分，但多數人往往會把小事放大，利用過多的情緒或是能量，發洩原本不需要專注的雞毛蒜皮，死抓著爛事、爛人不放，除了耗費精神，也會縮小自己的格局。

關鍵字：

金錢, 財富自由, 心態, 正念, 吸引力法則

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