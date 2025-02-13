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情人節3款「玫瑰香氛」推薦　玫瑰碰撞草莓讓甜度破表！

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

情人節將至，沒有情人也沒關係，挑選一款玫瑰香氛讓創造戀愛氛圍吧！迷人的玫瑰香氣勾起感官的渴望，是一款絕不踩雷的香氛首選。

▲▼３款玫瑰香氛推薦。（圖／品牌提供）

▲EX NIHILO SPIKY MUSE 迷漾繆思淡香精，100ml，9,800元。

融合了經典的玫瑰香氣與升級再造的天然草莓萃取，呈現出前所未有的香調層次。新鮮的草莓與誘人的開心果交織，清脆多汁的果香綴以異國風情，勾起感官的渴望，隨後玫瑰香氣緩緩鋪展開，濃郁奢華的花香在琥珀木質調的溫暖襯托下，展現了更深邃的層次變化。

▲▼３款玫瑰香氛推薦。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 塔伊夫玫瑰芳醇香水，50ml，5,650元。

玫瑰透過浸漬萃取，有著華麗的花香與蜂蜜香氣，野莓的鮮甜多汁與一絲脆爽的綠意在鼻息間展開；中調的塔伊夫玫瑰，馥郁奢華且充滿張力的玫瑰香氣，將初調的清甜轉化成果醬般濃郁的甜香，底蘊以金黃琥珀與咖啡烘焙香調，將香氣以溫暖感性包裹，更增添了深度與感性。

▲▼３款玫瑰香氛推薦。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 絕對完美玫瑰臻萃淡香精 月影玫瑰，100ml，10,900元

以溫暖的檀木質香調為開場，隨之而來的是千葉玫瑰的蜜香與果香，再慢慢勾勒出層次鮮明的花香。香草的氣息延續著甜香與玫瑰的淡雅甜味，而低調深沈的沉香烏木讓尾韻悠遠綿長。

關鍵字：

玫瑰香氛, 情人節, 香水, 推薦, 浪漫

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