fb ig video ETtoday search mobile

鞋櫃不可缺席的「小黑鞋」5選　平價好搭，當情侶鞋也可以

> >

繼前陣子爆紅的奶茶色鞋款後，回歸到最低調卻經典百搭的「黑鞋」，除了小白鞋外絕對是最好穿搭的鞋款之一，以下推薦5雙時尚潮流人士必備的評價鞋款，低調且不易出錯，每個人都駕馭得了，鞋櫃裡一定必備一雙經典款黑鞋，快來看看你的鞋櫃裡還少了哪幾雙吧～

1.Converse The Chuck Taylor All Star，NT＄2,480

▲黑鞋。（圖／美人圈）

Converse The Chuck Taylor All Star這雙是全球鞋款，從推出以來便火紅至今，不論高筒、低筒都相當百搭，更是一直位居IG熱門鞋款排行榜前十名內！和Vans都有著不相上下的百搭效果，光是基本的黑色款就推出了帆布、皮革等多種材質，可說是人腳一雙的必備經典「黑鞋」！

2. Vans Old Skool，NT＄2,180

▲黑鞋。（圖／美人圈）

這雙擁有標誌性「波浪紋」的 Old Skool款式，Vans第一雙迅速爆紅的帆布鞋款，應該們有人不知道它，除了經典的黑白配色外，還出過紅白、黃等多種配色，也推出過許多不同材質，甚至連GD和超模Gigi Hadid都多次穿這雙作為日常穿搭的鞋款，在當時還造成爆買潮，經典的黑色更是百搭鞋款首選！

3. adidas Stan Smith，NT＄2,680

▲黑鞋。（圖／美人圈）

adidas 的Stan Smith也是超經典的鞋款之一，前陣子推出的一系列白底款的樣式後，讓Stan Smith在韓國也超紅，韓妞們更是在IG上造成洗版潮，除了好搭的白鞋款外，黑色皮革款更是能替整體的造型穿搭質感大提升！

4. Reebok Pump Fury，NT＄4,850

▲黑鞋。（圖／美人圈）

Reebok這雙擁有厚底的增高效果，特殊的樣式獲得許多人喜愛，除了適合潮人們的簡約黑白穿搭外，女孩們穿裙裝也非常好搭，而鞋舌處的充氣鈕是最大特色，一壓就能充氣讓鞋身與腳部完整貼合，是一雙具有設計感的百搭黑鞋！

5. Nike Huarache，NT3,200

▲黑鞋。（圖／美人圈）

Nike的Huarache「黑武士」從一推出就好評不斷，直到現在已經推出到第四代，還一直是默默賣得很好的熱銷鞋款，除了穿起來舒適又有彈性外，還是非常好搭的黑鞋且是很多人的情侶鞋首選！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@next.showroom、meet_dr713、Pinterest

【延伸閱讀】

小白鞋就是穿不膩！5款網路討論度爆表小白鞋推薦！

特搜韓星私服出鏡率最高的鞋款！2019必買爆款平底鞋就是這幾雙！

比小白鞋更耐穿！「奶茶色」鞋款驚現爆買潮，這幾雙經典款一定要收藏！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 黑鞋
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

補充膠原蛋白不長肉　能讓你更年輕的5種低熱量食物 KAWS火大了！台中粉絲搶打卡的大公仔，竟是仿冒品 15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級 叫你多和朋友出去玩　6個反常行為看似更愛你其實是偷吃徵兆　 全球最大星巴克旗艦店在東京！　4層樓高2100朵銅製櫻花樹快朝聖 《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天 小資族買錶新選擇！　MIT煙燻面盤好文青，IG輕鬆破百讚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面