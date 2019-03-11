鞋櫃不可缺席的「小黑鞋」5選　平價好搭，當情侶鞋也可以

繼前陣子爆紅的奶茶色鞋款後，回歸到最低調卻經典百搭的「黑鞋」，除了小白鞋外絕對是最好穿搭的鞋款之一，以下推薦5雙時尚潮流人士必備的評價鞋款，低調且不易出錯，每個人都駕馭得了，鞋櫃裡一定必備一雙經典款黑鞋，快來看看你的鞋櫃裡還少了哪幾雙吧～

1.Converse The Chuck Taylor All Star，NT＄2,480

Converse The Chuck Taylor All Star這雙是全球鞋款，從推出以來便火紅至今，不論高筒、低筒都相當百搭，更是一直位居IG熱門鞋款排行榜前十名內！和Vans都有著不相上下的百搭效果，光是基本的黑色款就推出了帆布、皮革等多種材質，可說是人腳一雙的必備經典「黑鞋」！

2. Vans Old Skool，NT＄2,180

這雙擁有標誌性「波浪紋」的 Old Skool款式，Vans第一雙迅速爆紅的帆布鞋款，應該們有人不知道它，除了經典的黑白配色外，還出過紅白、黃等多種配色，也推出過許多不同材質，甚至連GD和超模Gigi Hadid都多次穿這雙作為日常穿搭的鞋款，在當時還造成爆買潮，經典的黑色更是百搭鞋款首選！

3. adidas Stan Smith，NT＄2,680

adidas 的Stan Smith也是超經典的鞋款之一，前陣子推出的一系列白底款的樣式後，讓Stan Smith在韓國也超紅，韓妞們更是在IG上造成洗版潮，除了好搭的白鞋款外，黑色皮革款更是能替整體的造型穿搭質感大提升！

4. Reebok Pump Fury，NT＄4,850

Reebok這雙擁有厚底的增高效果，特殊的樣式獲得許多人喜愛，除了適合潮人們的簡約黑白穿搭外，女孩們穿裙裝也非常好搭，而鞋舌處的充氣鈕是最大特色，一壓就能充氣讓鞋身與腳部完整貼合，是一雙具有設計感的百搭黑鞋！

5. Nike Huarache，NT3,200

Nike的Huarache「黑武士」從一推出就好評不斷，直到現在已經推出到第四代，還一直是默默賣得很好的熱銷鞋款，除了穿起來舒適又有彈性外，還是非常好搭的黑鞋且是很多人的情侶鞋首選！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@next.showroom、meet_dr713、Pinterest

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