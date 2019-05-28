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如果你愛我，就別讓我有機會懷疑你　刪訊息＝心裡有鬼

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文／口罩男　圖／翻攝PAKUTASO

到底是幸福使人盲目，還是「目睭糊到蜆仔肉」？

戀愛時，妳是否也常身陷某些愛情迷思走不出來？若要眼盲心不盲，快看看妳的感情中了幾招？如果類似狀況在妳的感情中發生，就勾選起來。若勾得越多，就該好好想一想，自己真的做對了嗎？

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

一、愛我就要信任我？

難道愛一個人，就得毫無上限地與「信任」畫上等號，卻忽視對方跟別人詭異、曖昧的行為嗎？別再被對方說的這句話輕易唬住了，他可能只是在利用妳的愛， 來滿足私慾。下次如果妳的另一半又這樣說，請妳這樣對他說：「如果你也愛我，就別讓我有機會懷疑你。」

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

二、分手後，還能跟「前任」當朋友？

每個人都會有前男／女友，但如果你是已婚或有對象，那前男／女友，就不該是好朋友。我們都不是聖人，不要對自己的定力太有自信了，不管男女，難免禁不起誘惑與寂寞，這是人性。而我們能做的，就是不要讓自己身處那樣的環境中。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

三、到底是誰配不上誰？

看外表不如看個性。感情，只有適不適合，沒有所謂配不配得上。找一個「價值觀」、「感情觀」、「人生觀」都跟自己接近的人在一起，才不會愛得太辛苦。如果這三觀無法有共識，硬要勉強湊在一起，甚至還想走入婚姻，務必三思，因為要犧牲的東西，實在太多。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

四、偷吃都是對方的錯？

愛情很複雜，也許走到偷吃、背叛這一步，雙方都各有錯誤，但不管是什麼還愛的理由，都不是能讓你去外面找另一個她，再回來傷害身邊人的藉口。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

五、刪手機訊息是因為怕身邊人誤會、亂想？

乍聽之下，這似乎是貼心地在替對方著想。但仔細想想，假如聊天內容沒什麼，有什麼好惹人生氣誤會的？假如聊天內容沒什麼，又有什麼好刪除的？原本就沒有習慣整理訊息的人，突然開始勤勞地整理，並且刪除跟特定人士訊息的這個動作，怎麼想都是多餘和心裡有鬼。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

在我跟口罩嫂在一起之前，曾經有一段戀情，就中了三項。對方會刪手機訊息，也會跟前男友聯繫聊天，從沒在意過我的感受。她只會要我信任她，要有她自己交友的空間。當時我也想信任，卻騙不了自己的眼睛，我看到、感受到跟被對待的方式，都不是被愛，只有單方面的，我愛她。

當連自己都欺騙不了的時候，妳就該自問，這段戀情，還要繼續這樣被騙下去嗎？

【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／三采提供）

★書名：我們愛過很多人，就是不曾愛自己：跟自己談一場21+1天的戀愛

★作者：口罩男

★出版社：三采

★出版日期：2016年5月29日

★建議售價：新台幣380元

關鍵字：

口罩男, 三采, 三采書摘, 書摘, 兩性, 愛情, 感情, 男朋友, 女朋友, 情侶, 我們愛過很多人，就是不曾愛自己, 戀愛
fashion.net

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