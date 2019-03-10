告別平成前先回顧眉形變化！都是你人生階段妝容的5位代表日本女星

日本平成年自 1989 年開啟序幕，在經過 30 年的歲月後即將於 2019 年告終。平成的 30 年間，日本經歷了多個不同的變化階段。從經濟發展的最高峰到走入泡沫化時期，直至今日社會的變遷甚至是美妝的表現都與經濟有著密不可分的關係。

日本專門研究眉型的網站「美眉總研」日前公布了平成各年代的代表眉型，以每十年作為劃分，從 1980 年代的流行眉型至 2010 年代後半的變化做了統整性的整理。以下 5 個年代的眉型與代表人物，你是否也都曾經歷過呢？

1980 年代 - 泡沫時代眉



配合亮色系的流行服裝，1980 年代的日本女生相當盛行搶眼的濃妝。高彩的眼妝與唇妝搭配上濃黑的粗眉，是不少人追求的妝容樣貌。而後期出現的清純派妝感，雖然不走色調鮮明的彩妝，但粗眉的特徵還是可以在淡妝中看見。

－代表人物：酒井法子

1990 年代 - 超極細眉

1990 年代進入到泡沫時期的尾聲，以女高中生為首的流行開始走入主流。要畫出極細與挑高的眉毛是這個時期的日本女生最熱衷的妝容重點。而彩妝雖不再是高彩的色系，但以藍色、紫色的眼彩搭配看似沒有血色的唇色還是展現了相當的記憶度。

－代表人物：安室奈美惠

2000 年代 - 好感美型眉

2010 年日本女生的流行走向是希望能讓異性產生好感的路線，妝容與前一個 20 年相比淡雅了許多。能擁有炯炯有神的眼妝是化妝特別會加以著墨的要點，眉毛則是以線條俐落的形狀為主。前粗後細，勾勒出明顯的眉峰是此時期的眉型特徵之一。

－代表人物：松嶋菜菜子

2010 年代前期 - 憐愛眉

由於社群媒體的快速傳播使得各國的彩妝文化也開始影響著日本女生的妝容。2010 年代前半粗平眉從韓國開始發燒，日本也跟上了這一波流行，不再強調眉毛乾淨的線條與高挑的形狀，開始轉向自然並能有放大眼睛效果的好感平眉。

－代表人物：長澤雅美

2010 年代後期 - 自然眉



到了平成尾聲，2010 年代後期的眉型持續以自然系平眉為主流。不同於先前的是，這個時期開始更注重自己本身的眉型。畫眉技巧是從既有的眉形之下再稍微加粗，比起眉筆更適合選擇與髮色接近的眉粉填補眉毛空隙，展現出簡約協調的眉毛是告別平成年的最佳妝容代表。

－代表人物：新垣結衣

Source : 美眉總研

更多日本流行文章請上 FACY

大地色穿搭先掌握漸層式概念！以「深棕色」點出造型重點是關鍵

鞋款決定裙裝的衣著印象！值得參考的8個「裙裝×白色運動鞋」混搭造型

不一般卻好簡單！短、中長、長髮都能參考的日系實用編髮教學