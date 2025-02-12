情人節最應景「愛心美甲」18款範本　讓指尖流露甜蜜氣息

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

西洋情人節即將到來，指尖不妨也換上飽含愛意的愛心美甲，讓濃情蜜意的甜氛圍隨行，將生活點綴得更甜蜜。

之前我們就介紹過可愛又甜蜜的「小愛心美甲範本」，而2025年的愛心美甲變化更多，不只適合情人節，平常也很適合做起來。

推薦範本1.小愛心彩繪



歷久不衰的小愛心彩繪圖案，搭上今年最流行的摩卡慕斯色系，放在指尖上溫柔又時尚。

▲小愛心彩繪圖案搭上今年最流行的摩卡慕斯色。（圖／小紅書@purplecream）

推薦範本2.以法式美甲為變化

以經典的法式指甲為主，選擇一兩指指甲點綴上紅色愛心，在低調中又不失可愛。

▲在法式指甲點綴上紅色愛心。（圖／小紅書＠毛丫頭）

推薦範本3.雙愛心圖案

單指上直接彩繪上兩顆小愛心，就像一對甜蜜伴侶相伴一樣，更顯甜蜜。

▲兩顆小愛心更顯甜蜜感。（圖／小紅書@G88818）

推薦範本4.貓眼搭紅心

以貓眼為底，加上鮮明的紅色愛心圖案，帶點對比的顏色搭配更顯濃烈愛意。

▲貓眼搭紅色愛心。（圖／小紅書@Rola nora 設計師穿戴甲）

推薦範本5.立體愛心

以單色為底色，直接搭配立體的愛心裝飾，讓指尖格外搶眼。其中沒做愛心的甲片可以選擇做上貓眼，這樣雙手在動作時的光影變化更特別。

推薦範本6.愛心貓眼

近年來大為流行的貓眼，也能透過不同的磁力吸引製造出愛心圖案，放在指尖上保證吸睛。

推薦範本7.搭配超萌兔子



不只是愛心貓眼，貓眼光澤還可以變化出兔子圖案，兩種圖案搭配在一起軟萌又討喜。

推薦範本8.細緻線條愛心



以金屬色指彩在甲面上勾勒出愛心線條，再搭配一些珍珠裝飾，讓愛心美甲展現出一些優雅的大人感。

推薦範本9.單指堆疊小愛心



選擇一指以愛心亮片堆疊在一起，將單指凸顯重點的處理方法也很耐看。

推薦範本10.異材質愛心



可以在愛心圖案以不同材質或顏色來呈現，搭配一些金屬裝飾，讓指尖展現俏皮感之外的感覺。

推薦範本11.櫻桃愛心

愛心圖案還可以做為很多圖案的變形，像是將櫻桃畫成愛心也別有一番趣味。

推薦範本12.細閃愛心



從底色到愛心圖案都以帶有比較明顯亮片珠光的顏色來處理，讓指尖放閃無極限！

推薦範本13.甜點系愛心



愛心本來就是充滿可愛氛圍的圖案，也很適合再搭配巧克力、冰棒等元素，讓指尖甜蜜感加倍。

推薦範本14.華麗感愛心

喜歡視覺效果明顯一點的人，可以選擇以小珍珠拼成立體愛心，再搭配近來也很流行的立體蝴蝶結，放大可愛感。

推薦範本15.線條貓眼愛心



以線條畫出愛心圖案，再做成貓眼，看似簡單卻很優雅。

推薦範本16.連續曲線愛心



以白色指甲油在指甲上畫上連續曲線，相鄰兩指就能拼出愛心圖案，非常細緻。

▲相鄰兩指用線條拼出愛心圖案。（圖／小紅書＠FuFu）



推薦範本17.甜酷感愛心

誰說愛心一定要粉色或紅色？在指尖畫上小小的黑色愛心，甜酷感也很迷人。

▲黑色愛心帶甜酷感也很迷人。（圖／小紅書＠指甲蓋兒）



推薦範本18.集結情人節元素

不只是愛心，將玫瑰花束、信封、蝴蝶結、Happy Valentine’s Day字樣等圖案一次放上指甲，絕對是最應景的情人節美甲！

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