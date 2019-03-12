愛吃甜食會老很快！減糖生活從6個習慣開始

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

過多「糖分」的攝取不僅是人體肥胖的元兇，也會對身體造成影響，不僅與心血管疾病、代謝問題有緊密的關係，近年也研究出與胰臟癌有很大關係，而且過多糖分對女孩們的皮膚也不好，所以平常喜歡吃甜食的朋友就必須注意了，想要一夕之間戒掉是不可能的，但是我們可以從日常生活中6個習慣慢慢去改變。

＃正餐多攝取蛋白質

人體所需的主要熱量來源就是蛋白質、脂肪，在攝取一定的熱量範圍內，最好主要以蛋白質為主，正餐吃飽一些，自然就會減少另外多攝取糖分的機會，也盡量選擇有飽足感的食物。

＃飯後潔牙

飯後就想要來客甜點是許多人的通病，這邊教大家飯後就去刷牙、漱口、嚼口香糖，就會大大降低想多吃甜食的慾望。

＃少吃加工醬汁

除了天然的蒜、醋、辣椒等調味，其他經過加工後的香甜醬汁，幾乎都加了許多的糖，有看過南韓節目調製醬汁的話就知道，「糖」是各種醬汁非常重要的材料。

＃養成閱讀添加成分的習慣

現在大部分的食品標示雖清楚，但會看的人卻很少，如果學會看食品背後的成分表的話，當然更能避免自己買到添加過多糖分的食品，像是葡萄糖、乳糖、麥芽糖和玉米糖漿等都是很常見的。

＃睡眠充足

美國臨床營養學研究也指出，如果沒有規律的睡眠，或是沒有睡滿7、8個小時，都會影響荷爾蒙，引發人體對糖分、高碳水化合物食品的嗜好，也更容易有暴飲暴食的傾向。

＃甜食替代品

如果真的無法離開甜食，不妨先從比較沒這麼甜的替代品開始，像是水果果乾、希臘優酪乳或是純黑巧克力，既好吃糖分也低，又能夠解嘴饞。

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