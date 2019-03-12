fb ig video ETtoday search mobile

全台最有創意的「雞蛋糕」在這！龍貓造型奶味香濃、ㄇㄚˊ幾兔冰淇淋萌翻

> >

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

最近默默的發現，現在的雞蛋糕也太有才了，各種造型都有。今天就要來告訴你，光是外觀就先讓你拍十幾張照片，完全捨不得吃的雞蛋糕來啦！

咬一口脆皮雞蛋糕
台北／士林區

有不同口味、顆數和價錢，其中，抹茶口味的外皮有著微苦的抹茶味，搭上熱騰騰的牛奶卡士達，香濃又不死甜；巧克力口味的，雖然外皮是巧克力卻不會很甜，配上花生醬真的是絕配！

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客JIE RU提供）

松山文創園區
台北／信義區

一份6顆120元，看完小丸子展，當然要來一份小丸子雞蛋糕！外型非常吸引人，連小丸子全家都到齊，每顆都滿有份量的，好拍又好吃，不過，展覽只到3/3哦！

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Aiba_akiko提供）

咖波屋
台中／西區

一份5個100元，這款裡面沒有包餡，以價格來說有點偏高，吃起來奶香味比較重，熱熱的吃口感很綿密，帶點甜甜的蜂蜜香味，冷冷的吃口感略紮實。

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

多良日常
高雄／左營區

一份6個40元，這是原味的，外皮酥脆內餡軟，奶香味很足夠，吃起來很有層次，另外，還有販售提拉米蘇雞蛋糕，巧克力的味道濃郁卻不膩口，咖啡的味道比較苦一點。

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ms.hu提供）

ㄇㄚˊ幾兔棧貳庫
高雄／鼓山區

現烤一隻兔子150元！現點現做約要等15分鐘，雞蛋糕皮比一般鯛魚燒更厚，冰淇淋滿容易融化的，熱熱的雞蛋糕配上冰淇淋，感受冷熱交織的口感。

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客混血甜心提供）

小任性雞蛋糕
高雄／行動餐車

一份5顆45元，以自家兔子的萌臉開模，口味多種有原味脆皮、香草卡士達、巧克力、Oreo、黑糖麻吉、牽絲起司、德國香腸，一份可以選2種口味，餡料獨特好吃。

▲可愛雞蛋糕。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Carol Lee提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

散步美食全出列！盤點全台最創意的雞蛋糕、紅豆餅等嘴饞小點心大推薦！

關鍵字：

MENU美食誌, 雞蛋糕, 脆皮, 蜂蜜, 提拉米蘇, 小丸子
fashion.net

熱門文章

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

SIHH 2019／IWC致敬傳奇噴火戰機　展開「世上最長的飛行」

李晶晶教妳墨鏡怎麼挑！粉色鏡片像腮紅、臉型不重要

珠寶買了就要戴！喬治傑生畫出完美蛋形　讓指間、耳際發光

Red Velvet Irene露腿征戰MIU MIU　艾兒芬妮深V到腰仙又辣

隋棠穿110萬元洋裝挺DIOR　 Selina靠網紗帽擺脫陰影

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

TIFFANY領先業界公開鑽石產地　證明「清白身家」

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉

ET Fashion

推薦閱讀

這動作反而造成環境汙染！寶特瓶的瓶蓋、瓶子要一起丟　才能回收再利用

姊妹約起來！研究：4人閨密快樂指數高　一周約2次有助身心健康

寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊

愛吃甜食會老很快！減糖生活從6個習慣開始 隋棠8個人生金句值得女孩筆記　「沒有100分的另一半，只有樂意包容的彼此」 朴信惠短髮崩壞？本人親傳美照，原來全因「水腫」惹禍！ 日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準 楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美 懂・時尚／adidas與PUMA的創辦人竟是親兄弟！翻臉60年直到…… 愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面