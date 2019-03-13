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《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感身材　每天3運動、晚上只吃火龍果

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韓國好感度最高的女明星劉寅娜這次和李棟旭在韓劇 《觸及真心》中的表現，讓人忍不住越來越愛她呀，而劇中飾演大明星的劉寅娜也不乏穿著展露曲線的衣服，讓人不禁大呼身材也太好，胸大腰細屁股翹就是在講劉寅娜的身材呀，快讓我們一起看她到底是怎麼養出火辣身材的。

▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）

肚子餓會吃泡菜

韓國人愛吃泡菜，這是大家都知道的事，其實有很多女星會靠泡菜來幫助減肥，因為泡菜熱量低，有大量的纖維，又含辣椒，能幫幫助加速體內代謝，促進腸胃蠕動，不會胖還能幫助排便，所以泡菜是劉寅娜的飲食好夥伴。

每餐都要吃大量的蔬菜水果

劉寅娜的身材雖說是天生基因好，但她也是很認真在維持的，她分享自己每餐都會吃很多水果跟蔬菜，因為這些是屬於低熱量的食物，但是要依自己的體質做蔬果的挑選，避免吃太寒的蔬果造成身體水腫。

▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）

晚上水果只吃白色火龍果

前面有提到雖然劉寅娜每餐都會吃大量的蔬果，但因為水果是屬於比較高糖分，所以劉寅娜說要減肥就不要在傍晚五點後吃水果，否則只會讓身體變的虛胖，若真的想在晚上吃水果，那就吃比較不甜的芭樂、大番茄和白色火龍果。

而劉寅娜除了飲食的節制和控制之外，她當然也會靠運動來維持體重和身材的雕塑及緊緻度，畢竟身為女明星肉可不能垮呀，以下劉寅娜必做的三個運動快點學起來！

▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）

細腰運動

劉寅娜就是標準的大胸細腰，她的腰真的細到不行，劉寅娜消除腰邊贅肉的運動就是利用一條毛巾就可以做到喔！

HOW TO

第一步：首先背桿打直縮小腹，兩腳打開與肩同寬，接著兩手抓住毛巾，舉到頭上延伸手臂。

第二步：抓著毛巾的手可依自己習慣，先向一邊伸展，記得屁股要往反方向頂，完整的延伸腰部，直到有痠痠的感覺。

第三部：接著往反方向也同樣做一樣的動作，一共可做10組，共三回合。

▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）

瘦肚子運動

女生很容易有小腹，因此要如何維持肚子的平坦，可真的需要很大的毅力和耐心啊，而劉寅娜愛做的瘦肚子運動，對於初學者來說可能會比較辛苦，所以可以慢慢嘗試。

HOW TO

第一步：準備一張瑜珈墊，接著躺平在瑜珈墊上，讓身體完整的伸展。

第二步：雙手往上推，手掌使一點力朝上。

第三步：利用肚子的力量，讓上半身坐起來，像是仰臥起坐一般，若一開始做不到，可請朋友幫忙壓腿，一次做15～20下，共三回。

▲劉寅娜 。（圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE）

翹屁股運動

劉寅娜之所以看起來身材那麼好，就是因為她的腰細屁股又翹，整個人的側面就是凹凸有致的S曲線，非常辣，所以她很注意屁股的提臀運動，否則屁股一垂穿禮服就很醜啦。

HOW TO

第一步：準備一張瑜珈墊，然後跪在上方，背要挺直縮小腹。

第二步：穩定中心後，先將一隻腿往上抬，抬到不能抬為直，盡可能往上延伸，這時妳的屁股微笑線的地方就會開始痠。

第三步：接著再換另一隻腳重複剛剛的動作，一次10~15下，共做三回。

文／柯夢波丹　圖／GETTY提供、翻攝自INSTAGRAM@YOOINNA_0605.LOVE

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 觸及真心, 劉寅娜
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