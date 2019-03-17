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總是健忘少根筋　專家教戰：4種「腦活家事」找回清晰思緒

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▲家事。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲選對家事可刺激大腦，一舉兩得。（圖／unsplash）

編輯／借借

因為長期睡不好或工作壓力，導致生活疲倦無感，大腦總是使不上力嗎？而且年紀越來越大，當生活習慣養成一種規律，會變得大腦只會使用同一區塊，變得愈來愈使不上力的感覺，有腦科學專家表示，如遇到這樣的狀況，建議可以在家多做4種家事，不但可以活化大腦，也能將環境變得整潔，一舉兩得。

種菜種花
有個花園種植物不僅只是展現閒情逸致而已，其實也是訓練記憶力的好方法，種下種子之後，需要細心的培育與有意識的計算收割、開花時間，就已經在訓練大腦，尤其還要配合節氣、天候等因素，「計算時間」的元素事關重要，此外還有一種期待感，是腦活的完美方案。

▲家事,打掃,清掃。（圖／pixabay）

▲種花能有效訓練記憶力。（圖／pixabay）

用掃把掃地
許多現代人已經改用吸塵器了，相較於較原始的掃把，其實在激活腦部方面，掃把更加好用，因為使用掃把時需觀察周圍環境，看哪個地方灰塵較多、風向如何、這邊是否掃乾淨了？透過「大量觀察」來訓練思考。

▲家事,打掃,清掃。（圖／pixabay）

▲使用掃把需觀察的地方較多。（圖／pixabay）

規劃洗碗
有些人在洗碗前，會先規劃目前要清潔的品項，訂出順序，像是沒有沾到油的碗盤，便可用清水或少量洗碗劑沖洗即可，重油污的盤子要擺在後頭，鍋子也會看材質與大小決定先後洗的順序，雖然只是一個小步驟，卻能有效刺激大腦。

▲家事,打掃,清掃。（圖／pixabay）

▲洗碗順序能訓練組織能力。（圖／pixabay）

限時清掃
以效率來刺激腦部，就用「限時打掃」的方式來處理，定下5分鐘清理流理臺、半小時掃完浴廁等方式，刺激腦中的海馬迴，加緊腳步運作的刺激，會讓大腦更精神奕奕的運作。

關鍵字：

心靈, 成長, 快樂, 幸福, 心理學, 腦活, 大腦, 家事
fashion.net

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