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周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

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▲朋友,友情,旅行,兩性,女生,男生。（圖／翻攝PEXELS）

▲生日是星期幾，會透露你的感情風格喔。（圖／PEXELS、pixabay，以下同）

編輯／借借

你是星期幾出生的呢？在許多占卜分析的項目中，通常對星期幾出生的部分沒有很多琢磨，但在泰國卻很被重視，甚至周一到周日各有自己的「守護小佛」，然而對於愛情路上徬徨的你，也許也能針對你出生是星期幾看出些端倪。

星期一出生：掌控慾強
星期一是工作開始的日子，這天出生的人有天生的領導特質，積極向上，喜歡光明面，所以會給人一種很陽光的印象，希望帶領著自己跟大家前進，不過在感情上，有時會因為衝過頭而不自覺的出現掌控慾，一副「我這是為你好」的態度，有時要記得收斂一下。

▲朋友,友情,旅行,兩性,女生,男生。（圖／翻攝PEXELS）

▲有時掌控慾太強會影響感情不自知。

星期二出生：萬人迷特質
周二出生的人具有天生的熱情，有點藝術家的性格，有時喜歡獨處，但也愛跟人交際，自然而然跟人打成一片，是你的強項，所以很多人會喜歡上你，具有萬人迷的特質，但有時三心二意不知如何做決定，反而造成生命上的困難，面對自己喜歡的人，切記別寵過了頭。

星期三出生：王者風範
能言善道、不喜歡被綁住的個性，在星期三出生的人身上體現的最明顯，你雖然有點野蠻，不過是帥氣的那種，只是你的另一面同情心氾濫，有時會讓你做出莫名的決定，像是可憐對方便答應交往之類的，這其實是很一廂情願的喔。

兩性,情侶,擁抱,親吻,接吻,kiss。（圖／pixabay）

▲有點強勢是你的風格，但內心柔軟那塊有時會讓你做出錯誤決定。

星期四出生：撫慰人心
這星期出生的人，特別具有撫慰人心的力量，雖然內心還是有黑暗的一面，但卻會用開朗與歡樂的性格讓周邊的朋友安定下來，在感情上也出現這樣的狀況，所以很容易變成被虐狂！請多愛自己一點，不要只希望對方快樂，自己委屈沒關係。

星期五出生：嬌貴公主樣
這天出生的人基本上帶有公主或王子的本能性格，大半生都致力於「希望大家都喜歡我」的人生目標，但這種目標很容易迷失自己，忘了人生真正想要的是什麼，且難以在別人面前展露你真正的性格，導致大多數人跟你有距離感，感情上也一樣，要真正在別人面前展現自我，才能獲得真實的感情。

▲女性,兩性,心靈 。（圖／pixabay）

▲希望大家都喜歡你的目標，反而容易讓你忘記自己真正想要的是什麼。

星期六出生：倔強固執
充滿力量是這天出生的特質，也因為自己很堅強，個性會慢慢的固執起來，很少人能動搖你本身的原則，不過你也是嚴以律己的人，但這樣也會有一種不退讓的狂妄，在感情世界裡，很容易出現金玉其外，內在卻慢慢崩落的情形，建議有時要柔軟一點，為了你愛的人放下自己。

▲情侶,戀人,戀愛,愛情,兩性。（圖／pixabay）

▲有時候放下自己的原則，為所愛的人想一想。

星期日出生：聰明大氣
這天生日會有頭腦聰明、天生大氣的風格，為自己與事情訂下的標準不是「做得到」、「做得不錯」而已，而是一種接近「夢幻」的程度，雖然自身很有才氣，但常常會發生眼高手低的狀況，在愛情中常會覺得「為何對方沒做到」，請冷靜下來看看「對方為你做了什麼」，你會更幸福。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 生日, 占卜, 星期幾, 星期
fashion.net

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