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會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

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▲▼睡眠,睡覺（圖／取自Pixabay）

▲你是哪種起床風格呢？（圖／翻攝Pinterest、pixabay，以下同）

編輯／借借

或許你沒意識到，其實許多真實性格可以從每天小動作看得出來，包括「起床方式」也一樣，相對的要如何了解另一半的真實面貌，不妨悄悄觀察他每天如何起床的吧。

不需鬧鐘每天自然醒
其實不用靠鬧鐘，每天到時間就會自然甦醒的人，代表他身體的節奏自有規律，相同的，他對與每天有規律且制定好的行程，會有一種親切與安全感，這類的人不喜歡「驚喜」，他們喜歡沈浸在規律的節奏中，掌控一切事項。

▲冬天,睡眠。（圖／unsplash）

▲時間到自然會起床，表示適應規律生活。

不會貪睡，習慣早起
這類的人都會有一種自律的特質，但不是非常外顯的，通常都擁有充沛的精力，喜歡游刃有餘的感覺，他們會組織大部分的生活模式，會有一點想冒險的心態，不過通常都是有底線的，人際關係也處理得很好，少有失控的時候，且體態都保持的不錯。

▲▼鬧鐘,鬧鈴,睡眠,起床,早起,醒來。（圖／翻攝自pixabay）

▲喜歡早起會有自制的性格。

貪睡模式一用再用
這樣的人都具有一點藝術家性格，慵懶對他們而言是一種必要調劑，生活不需要這麼緊繃，閒適自在才是真幸福，但慵懶不代表鬆散，他們會觀察生活中的微小事物，注意一些細節，所以與這種人相處，能體會到他們細心的部分，事實上很多事都被默默地完成了，只是看你有沒有發現而已。

▲▼5種方式提升睡眠質量。（圖／翻攝自Pinterest）

▲雖然好像有點懶散，卻是細心的一群。

晚睡晚起
晚睡晚起的人，大部分都有很強的好奇心，對於不同的生活模式或新奇的事物，多半都有最高興趣的嚮往跟動力，「嘗試」對他們的人生而言很重要，此外，對於制式的生活方式無法習慣，時間與行程對他們而言不是最重要的，自己的感受才是最要緊的，跳脫框架是一種天性。

▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲喜歡根據自己的感覺入睡，創造力強。

關鍵字：

起床, 真實性格, 人格特質, 鬧鐘, 起床時間, 賴床
fashion.net

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