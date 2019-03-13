「沒有人是局外人」！美國唯二女大法官推翻舊制度　爭取兩性平權

這預告讓儂編從頭到尾大起雞皮疙瘩！（沒有嘴砲）改編自真人真事的故事，電影《法律女王》（On The Basis of Sex）講述美國女大法官露絲拜德金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）除了對平權的貢獻，找來《愛的萬物論》奧斯卡影后提名女星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）和新銳男神艾米漢默（Armie Hammer）主演。

《法律女王》改編現今美國最高法院唯二女大法官露絲拜德金斯伯格（費莉絲蒂瓊斯 飾）的真實成功故事，聚焦在年紀輕輕、剛踏出法學院校門的她，如何在男性至上、女性不被重視的工作環境中，力爭上游成為律師，為兩性爭取平權，成為美國史上最有影響力的法官之一。

「法律要求女主內、男主外，但人人都該生而平等」

在那個年代，要求女權是一件極度「前衛」的事，女人就該在家帶孩子、煮飯、洗衣，並且維持家庭和諧，還有按耐好老公，而男人才是這世上的主宰，但由費莉絲蒂瓊斯飾演的露絲法官可不這樣認為，她溫柔而眼神堅定的說：「法律要求女主內、男主外，但人人都該生而平等！」

「沒有人是局外人」

這句耳熟能詳的話，這幾年在台灣社會廣為流傳，在性別平等的路上「沒有人是局外人」。在過去的美國社會性別歧視竟是合法的，露絲法官決定以小蝦米對抗大鯨魚的力量，撥亂反正，推翻這個鬼制度！

「你生下來就準備為平權努力」

男神艾米漢默在電影《法律女王》中化身完美人夫，與費莉絲蒂瓊斯飾演的露絲維持著並肩合作的美好婚姻關係，他全力支持身懷抱負的妻子做大事，甚至因為妻子廚藝差甘願在工作之餘天天下廚，因而練出好手藝，完全打破「男主外，女主內」的傳統思維。

而在現實生活中露絲法官與已故丈夫馬丁金斯伯格（Martin Ginsburg）長達60年的幸福婚姻更在法律界傳為佳話。電影將於2月27日上映，一起來看看作為最高法院唯二的女大法官，她是如何打破舊有制度，替後人鋪路。





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