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7款大勢「煙燻玫瑰唇膏」色號要筆記　擦上莫名優雅又顯白，下一支就是它

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唇妝大勢燒不完，玫瑰色萬年不敗，今年大勢流行帶有深薰衣草粉的「煙燻玫瑰」，帶冷的色調中和了較為甜美的玫瑰色，不但能襯各種膚色，也相當顯白！ELLE在這整理了2019上半年最夯的煙燻玫瑰色唇膏，擦上雙唇整個人莫名優雅，更帶有種神秘氣質，一起來看看⋯

Giorgio Armani 奢華訂製絲絨唇膏 #502

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

有「小紅帽」之稱的絲絨唇膏，靈感就是來自GA的高訂時裝秀，將華服作為奢華唇色，搭配織染持色科技和美唇精油，持久綻放保水時尚美色！

Giorgio Armani 奢華訂製絲絨唇膏 #502 實擦

粉中帶冷的玫瑰色，擦上莫名優雅，乳霜質地讓延展性高到接近絲滑，同時也非常親膚。

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆☆☆

延展性：☆☆☆☆☆

持久度：☆☆☆

妝感：亮澤漆光

NARS 惹火唇膏 #Vera

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

彩妝迷最愛品牌之一的NARS，其惹火系列新色出了又出，大火也是燒不斷～簡單大方的黑管＋磁力開蓋，方便又不失質感，水滴型的膏體可描繪精緻唇形。

NARS 惹火唇膏 #Vera 實擦

顯色及飽和度一直是NARS家的強項，這款#Vera是韻味萬千的酒紅色，冷色調的酷感中和了玫瑰色的甜美，適合個性妝容的女孩。

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆

延展性：☆☆☆☆

持久度：☆☆☆☆

妝感：滑順霧面

Dior 癮誘超模漆光唇釉 #867

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

美妝界第一支筆狀漆光唇釉，非常好上手！將唇釉做成膏體，依然保有高飽和、高顯色的亮澤漆光，且在一抹瞬間，便如「糖霜」融化為輕盈液態質地，立即綻放零色差的亮澤漆光！

Dior 癮誘超模漆光唇釉 #867 實擦

水潤感與飽和度皆優秀的一支唇釉～潤感意外的完勝護唇膏！不用多次來回塗抹，一抹就很顯色，漆光亮澤也讓人相當驚艷！

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆☆☆

延展性：☆☆☆☆☆

持久度：☆☆☆

妝感：亮澤漆光

YSL 時尚印記絲絨唇露 5緋紅惡女

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

小金蓋＋霧透管身＋奶油刀刷頭，經典詮釋「簡單就是美」！此唇露質地輕盈絲滑，搭配獨家柔霧轉化科技，在接觸唇瓣後又立即轉化成絲絨霧光。另添加長效保濕精華質地，持久不掉色又不顯唇紋，一抹就是搶眼的時尚印記。

YSL 時尚印記絲絨唇露 5緋紅惡女 實擦

這款唇露一直走在補了貨又搶空的輪迴～帶有冷色調的煙燻玫瑰色顯白又顯溫柔，任何人都能駕馭。一抹即渲染成絲絨霧光，美到逆天，完全沒有不收的理由！

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆☆

延展性：☆☆☆

持久度：☆☆☆☆☆

妝感：絲絨霧光

Lancôme 絕對完美迷霧唇膏 #507

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

是《鬼怪》唇膏的親戚啊～將低調黑管換上時尚搶眼外殼，頂端烙印玫瑰浮雕超級美！如天鵝絨般的質地，搭配紫色調的葡萄酒紅，暈染出一抹迷霧性感，是滿滿的高級感～3.4 g，NT.1,150

Lancôme 絕對完美迷霧唇膏 #507 實擦

添加精萃潤澤油和絲絨蜜粉的唇膏，打破一般霧面唇膏顯唇紋的刻板印象，一抹絲絨感超重，完美包覆唇瓣，延展性極佳！

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆

延展性：☆☆☆☆☆

持久度：☆☆☆

妝感：絲絨霧面

M·A·C 絲柔粉霧唇膏 #Burning Love

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

唇膏控人手一支的子彈唇膏，過了9年推出全新質地，打造出業界第一款慕斯質感的霧面膏體，創造極度霧感同時帶有透潤柔焦感的大勢柔霧唇，讓子彈迷又驚又喜、一致好評！3g，NT$750

M·A·C 絲柔粉霧唇膏 #Burning Love 實擦

大人味的深酒紅色搭配粉霧質地，很適合歐美妝容，可辣可脫俗，美得令人窒息～

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆

延展性：☆☆☆☆☆

持久度：☆☆☆☆

妝感：絲絨粉霧

肌膚之鑰 奢華聚光訂製唇膏 #12

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

在韓國擁有超高人氣，受到韓妝youtuber大愛！軟融質地溫和包覆唇部，洋溢潤澤與光輝，細長優雅的管身自帶一種奢華感，轉開筆尖是水潤深紅的石流色，雙唇彷彿裏滿酸酸甜甜的紅石榴糖漿，讓人想一親芳澤。1.6g，NT$1,900

肌膚之鑰 奢華聚光訂製唇膏 #12 實擦

看這光澤就知道肌膚之鑰真的沒在開玩笑，超！級！潤！根本堪比唇膜，滋潤的舒適程度讓人不自覺得來回塗抹，自然血色隨便擦都好看，非常值得入手。

▲玫瑰色唇膏 。（圖／ELLE提供）

保濕度：☆☆☆☆

延展性：☆☆☆☆☆

持久度：☆☆☆

妝感：水潤光澤

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 FRANDE HSU　PHOTO／品牌提供、GETTY

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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