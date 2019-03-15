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特搜5款必買黑色名牌包！GUCCI絲絨、YSL斜紋投資一定賺

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編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網，以下同

很多女生都想購買名牌包來犒賞自己，不過看來看去，還是黑色款式最實用百搭，而且具有增值空間，買下去絕不後悔。以下就特搜5款超值得投資的黑色名牌包，早點入手準沒錯。

1. Marc Jacobs Snapshot

MJ小包是不少女生剛入門名牌包的首選，高CP值之外，不論是包體的空間或是背帶的特色設計，都令人失心瘋。而最經典的黑色款式，搭配金色吊扣，質感更是加分，姐妹們買下去絕對不後悔呢。

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Marc Jacobs Snapshot，NT$15,900。

2. GUCCI GG Marmont velvet mini bag

GUCCI近年來轉型成功，成為年輕人最愛品牌之一。旗下Marmont velvet mini包款更是賣的嚇嚇叫，喜歡黑色低調質感的妳，千萬不能錯過絲絨款，華麗的小包造型，手拿或是肩背都能完美搭配。當然入手之後增值空間也很大，不妨買下去犒賞自己。

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲GUCCI GG Marmont velvet mini bag， NT$49,143。


3. LOEWE PUZZLE 小包

西班牙品牌LOEWE 最近越來越夯，旗下PUZZLE 小包更是實用獨特，還提供5種不同的方式使用，從肩包到手拿包，完全折疊直到平整，一包多背法絕對CP值破表。並且以柔軟粒面小牛皮，可拆卸可調節肩帶，提供最舒適長度。

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LOEWE PUZZLE 小包， NT$ 79,000。

4. SAINT LAURENT Classic Monogram quilted leather shoulder bag

Saint Laurent經典Monogram斜紋黑色手袋人氣一直火紅。全黑色的材質搭配金色LOGO，華麗程度不容小覷。再配上可拆卸鏈條和皮革肩帶，並且擁有六個內部卡槽，一個鈔票隔層，絕對是看起來小，實際上收納空間大的一款名牌包。

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲SAINT LAURENT Classic Monogram quilted leather shoulder bag， NT$43,050。

5. Chanel 小型手把口蓋包

Chanel 絕對是每個女人的終極夢想，如果想從黑色款式下手，這款手提肩背的小型手把口蓋包是最好的選擇，金色小巧LOGO搭配精緻縫線，經典格紋造型，奢華程度滿分，並且多層收納空間，口紅粉餅等小東西都能輕鬆放入，姐妹們好好犒賞自己吧。

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲名牌包。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Chanel 小型手把口蓋包，NT$143,300。

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關鍵字：

名牌, 包包, 黑色, 款式, 必買
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