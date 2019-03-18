楊冪：鞋高7公分穿起來腿最美　「帶貨女王」選鞋秘訣大公開

帶貨女王楊冪這次以STUART WEITZMAN 代言人的身分現身紐約時裝週，多次造訪過紐約的她，不但大方分享自己最愛在紐約做的事情，也獨家和ELLE透露自己的挑鞋秘訣，每次都被稱讚有雙白嫩美腿的她，在選鞋子時特別重視穿起來的線條，無論是短靴或是高跟鞋，楊冪說自己愛穿7～9公分高度的鞋，這樣雙腿看起來最美！

楊冪到紐約最愛欣賞路邊風景

ELLE：來紐約那麼多次有沒有特別喜歡哪個地方？

楊冪：確實來過很多次，連續好幾年生日都在這邊過的（笑）。我自己比較喜歡一些有趣的地方。像是紐約的博物館或是二手古貨店就覺得很不錯。甚至是蹲在路邊看街景我都覺得蠻有趣的。有時候在紐約街頭逛累了，我喜歡就這樣隨便在路邊配杯飲料或吃著熱狗。看看這城市的街景。因為紐約是個非常有包容性的城市，除了有各種各樣的文化，也隱藏了許多不同的氣息在裡面。我覺得還挺有趣的。

最推薦亞洲女生的鞋款是...

ELLE：身為STUART WEITZMAN代言人有推薦亞洲女生哪些鞋款嗎？

楊冪：我推薦大家可以嘗試一些有些高度跟的靴子。像是到腳踝長度的踝靴就不錯。對於整體曲線的修飾非常有幫助。

穿出修長美腿秘訣：鞋高7公分

ELLE：大家都稱讚你腿很美，平常穿鞋要如何修飾腿型呢？

楊冪：應該還是要挑選有高度的鞋子吧。這樣能讓整體曲線更好看。

ELLE：鞋子大約都挑多高的鞋子？

楊冪：大約是7公分或是9公分左右吧！

楊冪的挑鞋小習慣

ELLE：你平常愛收集鞋子嗎？

楊冪：對的。我喜歡收集各種美的事物（笑）。

ELLE：你出國是會帶很多鞋子的人嗎？

楊冪：我不一定會帶很多鞋子，但一定會帶很多鞋子回來。

ELLE：通常都是帶哪一類的鞋子回來呢？

楊冪：不一定。通常都是各種各樣的。有時候看到喜歡，有緣分的就會把它們買下來。

ELLE： 聽起來你是屬於直覺型購物的人？

楊冪：對，就像我剛剛說的我喜歡很多好看美麗的東西。

ELLE：自己買鞋子有什麼特別在意的事情嗎？

楊冪：像是顏色的話我個人更喜歡中性一點的顏色。可能不會挑選太跳的顏色。我就很推薦選像是白色、黑色、或是裸色的顏色。尤其如果大家預算有限，這種中性色也比較好搭配服裝。

楊冪推薦鞋款直接買



好了，聽玩女神給的這麼多選鞋秘訣後，是不是也有點心動想來一雙STUART WEITZMAN 的踝靴或是高跟鞋呢，來，我們幫你整理好了，以下看到喜歡的，馬上可以直接買。

▲（左）Margot 95 短靴，（右）Nudistsong 露趾細跟高跟鞋

▲（左）Nearlynude 露趾粗跟高跟鞋，（右）Nudist Disco 露趾細跟高跟鞋

自信大多數應該來自內在

ELLE：有人說一雙好鞋能提高女生自信。你自己認為自信是怎麼帶來的呢？

楊冪：一雙好的鞋子當然能帶給女生自信。但我更相信自信大多數應該是來自內在的。像是對於自己專業的肯定，或是對世界社會的認知都能提高自信。而當然我也認為自信的女生一定會漂亮的。

每個人都可以變成更好的自己。沒事多看看書、多出去走走、也多看看外面不同的世界。祝你早日變成美麗自信的自己。

TEXT／BY AFRA DING 與 VIVI SU PHOTO／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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