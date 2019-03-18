fb ig video ETtoday search mobile

楊冪：鞋高7公分穿起來腿最美　「帶貨女王」選鞋秘訣大公開

> >

帶貨女王楊冪這次以STUART WEITZMAN 代言人的身分現身紐約時裝週，多次造訪過紐約的她，不但大方分享自己最愛在紐約做的事情，也獨家和ELLE透露自己的挑鞋秘訣，每次都被稱讚有雙白嫩美腿的她，在選鞋子時特別重視穿起來的線條，無論是短靴或是高跟鞋，楊冪說自己愛穿7～9公分高度的鞋，這樣雙腿看起來最美！

楊冪到紐約最愛欣賞路邊風景

ELLE：來紐約那麼多次有沒有特別喜歡哪個地方？

楊冪：確實來過很多次，連續好幾年生日都在這邊過的（笑）。我自己比較喜歡一些有趣的地方。像是紐約的博物館或是二手古貨店就覺得很不錯。甚至是蹲在路邊看街景我都覺得蠻有趣的。有時候在紐約街頭逛累了，我喜歡就這樣隨便在路邊配杯飲料或吃著熱狗。看看這城市的街景。因為紐約是個非常有包容性的城市，除了有各種各樣的文化，也隱藏了許多不同的氣息在裡面。我覺得還挺有趣的。

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

最推薦亞洲女生的鞋款是...

ELLE：身為STUART WEITZMAN代言人有推薦亞洲女生哪些鞋款嗎？

楊冪：我推薦大家可以嘗試一些有些高度跟的靴子。像是到腳踝長度的踝靴就不錯。對於整體曲線的修飾非常有幫助。

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

穿出修長美腿秘訣：鞋高7公分

ELLE：大家都稱讚你腿很美，平常穿鞋要如何修飾腿型呢？

楊冪：應該還是要挑選有高度的鞋子吧。這樣能讓整體曲線更好看。

ELLE：鞋子大約都挑多高的鞋子？

楊冪：大約是7公分或是9公分左右吧！

楊冪的挑鞋小習慣

ELLE：你平常愛收集鞋子嗎？

楊冪：對的。我喜歡收集各種美的事物（笑）。

ELLE：你出國是會帶很多鞋子的人嗎？

楊冪：我不一定會帶很多鞋子，但一定會帶很多鞋子回來。

ELLE：通常都是帶哪一類的鞋子回來呢？

楊冪：不一定。通常都是各種各樣的。有時候看到喜歡，有緣分的就會把它們買下來。

ELLE： 聽起來你是屬於直覺型購物的人？

楊冪：對，就像我剛剛說的我喜歡很多好看美麗的東西。

ELLE：自己買鞋子有什麼特別在意的事情嗎？

楊冪：像是顏色的話我個人更喜歡中性一點的顏色。可能不會挑選太跳的顏色。我就很推薦選像是白色、黑色、或是裸色的顏色。尤其如果大家預算有限，這種中性色也比較好搭配服裝。

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

楊冪推薦鞋款直接買

好了，聽玩女神給的這麼多選鞋秘訣後，是不是也有點心動想來一雙STUART WEITZMAN 的踝靴或是高跟鞋呢，來，我們幫你整理好了，以下看到喜歡的，馬上可以直接買。

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

▲（左）Margot 95 短靴，（右）Nudistsong 露趾細跟高跟鞋

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

▲（左）Nearlynude 露趾粗跟高跟鞋，（右）Nudist Disco 露趾細跟高跟鞋

自信大多數應該來自內在

ELLE：有人說一雙好鞋能提高女生自信。你自己認為自信是怎麼帶來的呢？

楊冪：一雙好的鞋子當然能帶給女生自信。但我更相信自信大多數應該是來自內在的。像是對於自己專業的肯定，或是對世界社會的認知都能提高自信。而當然我也認為自信的女生一定會漂亮的。

每個人都可以變成更好的自己。沒事多看看書、多出去走走、也多看看外面不同的世界。祝你早日變成美麗自信的自己。

▲楊冪挑鞋 。（圖／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供）

TEXT／BY AFRA DING 與 VIVI SU　PHOTO／品牌提供、楊冪IG、ELLE提供

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

不只美還很真實！楊冪：當你發現自己一個人解釋半天沒人信，那就別浪費時間了

這個冬天一定要有一雙！打造性感不失優雅的過膝靴穿搭，修飾腿型兼拉長雙腿比例

fashion.net

熱門文章

星・穿搭／陳妤套《慾望城市》美鞋超緊張　高跟鞋白癡啟動女星養成任務

試・開箱／楊冪緊緊抱在胸口　8口袋CeCe包當成寶

H＆M用動物紋釋放狂野內心！英國型女穿上秒變帥妞

大賈斯汀鐵粉必入手！全新LEVI’S聯名藏天王「兒時回憶」

SIHH 2019／愛彼「高顏值」畢業作掀漫天爭議　看完實錶立刻改觀

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

「樂嫂」王棠云少女氣場爆表　不准老公用有香味乳液

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

穿・著物／用卡爾心中「真人芭比」當繆思　打造女神度假裝

ET Fashion

推薦閱讀

研究：情侶越幼稚，感情就越好　在他面前你可以做最真實的自己

《驚奇隊長》布麗拉森超狂魔鬼身材！10大秘密「少吃澱粉、腹肌必備舉重」

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

奧斯塔羅12星座一周運勢0318-0324　牡羊有職場桃花、雙子花錢欲望增加 每月給自己一個小挑戰　3個讓日子越來越快樂的生活練習 明知道不適合卻不分手　6個原因讓你們選擇矇蔽雙眼 楊冪：鞋高7公分穿起來腿最美　「帶貨女王」選鞋秘訣大公開 「在捷運坐到位子算賺到」　能夠坐就不站，其實是種「損失」 甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她 子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面