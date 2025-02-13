沛納海重現義大利水下突擊隊帥錶　復古設計雋永耐看

▲沛納海Luminor系列三日動力儲存腕錶，323,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

極簡設計雋永耐看，沛納海（Panerai）反映品牌早期錶款經典元素的新作Luminor系列三日動力儲存腕錶，完美體現「少即是多」（Less is more）的設計美學，擁有靈感來自義大利水下突擊隊所戴的錶款標誌性47毫米大錶殼，特別處理成啞面銅鏽效果，配上復古小牛皮錶帶，重現傳奇錶款風采。





▲沛納海Luminor系列三日動力儲存腕錶透明錶背可一覽P.3000手動上鍊機芯。

新款沛納海Luminor系列三日動力儲存腕錶配有灰色粒紋的黑色漸變三明治面盤，時標塗覆米白色Super-LumiNova™ 夜光塗料，在暗夜清晰可辨；而透明錶背可一覽配備雙發條盒具三日動力儲存的P.3000 手動上鍊機芯，其設計結構深受品牌60年代使用的舊機芯啟發，機芯零件表面的打磨講求簡潔實用，反映出當年軍方潛水員的要求，當代錶款另附一款黑色橡膠錶帶供替換。





▲歐米茄為2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運會推出紀念款海馬系列MILANO CORTINA 2026腕錶，637,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

擔任奧運官方計時大任的歐米茄（OMEGA），則為邁入倒數階段的米蘭-科爾蒂納 2026冬季奧運推出紀念款海馬系列37毫米 Milano Cortina 2026紀念腕錶，以18K Moonshine™ 金打造的三針紀念錶也展現極簡美學，為白色大明火琺瑯錶盤點綴18K Moonshine™ 金時標，底蓋則飾以Milano Cortina 2026冬季奧運會官方標誌紀念徽章，展現高雅風範。





▲歐米茄海馬系列MILANO CORTINA 2026腕錶底蓋鑲嵌冬季奧運會官方標誌紀念徽章。