職棒好手陳冠宇與陳晨威互虧　偷練秀錶pose挺CITIZEN

▲效力於中華職棒樂天桃猿隊的球員陳冠宇（左）與陳晨威出席CITIZEN男錶發表會。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今（13日）發表新款男錶，邀請去年助台灣在世界棒球賽奪冠、目前效力於中華職棒樂天桃猿隊的球員陳冠宇與陳晨威出席，兩人均換上帥氣西裝搭配主打錶，互讚對方有型但不忘點出自己的優勢，陳冠宇表示因陳晨威當補充役而剃髮，所以今他贏在髮型，而27歲的陳晨威自認年紀「比較年輕」勝過34歲的學長，搞笑互動展現好交情。

▲陳冠宇（左）與陳晨威互誇對方帥氣。（圖／CITIZEN提供）

兩人第一次出席名錶活動，事前各自偷偷練習了秀錶pose，以帥氣姿態演繹CITIZEN主打款。陳冠宇戴的是品牌高階錶The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆限定款AQ4100-57M，藍色面盤設計源自晴空中優雅振翅的老鷹，因此呈現纖細凹凸感的羽毛圖案與立體的The CITIZEN老鷹標誌，內載年誤差±5秒且不須手動校正日期萬年曆的A060機芯，高精準度完美呼應他擔任投手的目標。

▲The CITIZEN Cal.A060光動能高精準萬年曆腕錶AQ4100-57M，128,000元。

以光速盜壘及適時全壘打著稱的陳晨威，展示CITIZEN光動能GPS衛星對時錶HAKUTO-R限定款CC4067-66E，是他鍾愛的全黑款式，但黑色中仍有亮點，錶帶的中央錶節使用將鈦高溫處理、再冷卻後呈現不均勻的結晶化現象的鈦結晶，面盤也由此發想展現凹凸質感；另一款HAKUTO-R光動能全球電波時計錶款AT8287-62E，也採相同設計理念，差異在於其錶圈內邊框的銀色設計，彰顯層次感。





▲CITIZEN HAKUTO-R聯名款第五彈光動能GPS衛星對時錶HAKUTO-R限定款CC4067-66E（左）90,800元，光動能全球電波時計錶款AT8287-62E 58,800元。

運動風近幾年在時尚圈蔚為風潮，戴著運動錶配正裝也毫無違和感，Hamilton爵士系列Performer自動上鍊計時碼錶42毫米款也是能完美融入日常穿搭之作，黑色、銀色和鋼藍色計時盤與小秒盤展現動感活力，最特別的是外露的日期輪，讓佩戴者能天天感受機芯動態，增添賞玩樂趣。







▲Hamilton爵士系列Performer自動上鍊計時碼錶42毫米款，80,500元。（圖／Hamilton提供）