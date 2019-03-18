G-Shock透明錶面超漂亮！桃紅、螢光綠看一眼就心動　絕對是秒殺款

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去年G-Shock推出透明外殼的「Glacier Gold」系列，獲得一致好評，然而今年決定繼續推出以透明為主的錶款，其中，將以90年代為主題，打造復古感，並透過電器透明化為靈感，推出5款G-Shock最為熱門的錶款。

▲G-Shock推出以90年代為主題的復古錶款。（圖／翻攝自Hypebeast JP）

這5款G-Shock分別為，DW-5600、DW-6900、GA-700以及2款GA-400，色調皆採用深灰色，只有1款GA-400採用白色，而2款GA-400的錶面，分別使用搶眼的桃紅色與螢光綠，凸顯了年輕的氣息，並且在搭配上能有更好的發揮。

▲DW-5600錶款，深灰色搭配透明錶殼，售價為日圓12,500元（約台幣3,500元）。（圖／翻攝自Hypebeast JP）

▲DW-6900錶款，售價為日圓12,500元（約台幣3,500元）。（圖／翻攝自Hypebeast JP）

▲GA-700錶款，售價為日圓15,500元（約台幣4,340元）。（圖／翻攝自Hypebeast JP）

▲2款GA-400，都是採用搶眼的亮色系，售價為日圓17,000元（約台幣4,760元）。（圖／翻攝自Hypebeast JP）

此系列預計於4月正式上架，不過目前還不知道正確的發售日期與地點，喜歡的朋友，可以期待一下，畢竟這5款都非常漂亮，拿來穿搭使用，會大大加分哦！

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