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木村拓哉「霸氣露胸」誘惑登封！　網友不領情：好油膩

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▲木村拓哉時尚雜誌封面（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

▲木村拓哉全新封面大片，引發兩面評價。（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

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眼看16歲女兒木村光希成為精品圈最夯新星，老爸木村拓哉也沒閒著，在2018年底後開通微博，相繼成為G-SHOCK、LEVI’S代言人後，也頻頻登上時尚雜誌封面。而在最新的封面上，他霸氣拉下背心領口，露出胸肌線條，但網友卻不買帳，直批：「好油膩」、「好派」，評價相當兩極。

▲木村拓哉（圖／翻攝自木村拓哉微博）

▲木村拓哉積極上傳健身日常，讓人能感受到他的正能量。（圖／翻攝自木村拓哉微博）

木村拓哉積極更新微博，不如許多明星只放出宣傳新作品的文章或照片，他樂於分享生活瑣事、放健身照，成功營造「生活感」，每則貼文都引起上千名網友熱烈回應。

▲木村拓哉時尚雜誌封面（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

▲木村拓哉時尚雜誌封面（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

▲46歲有這身材，可說是保持得相當好！（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

先前釋出的《時尚COSMOPOLITAN》4月號封面大片上，木村拓哉在老友Leslie Kee鏡頭下，微微扯下Dior Men 2019早秋男裝領口，內頁裡更有穿著背心、下拉背心秀肌肉的造型，道出46歲寶刀未老的氣勢，大批網友狂讚：「眼神好清澈」、「被電暈了」、「誰受得了？」

▲木村拓哉時尚雜誌封面（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

▲木村拓哉時尚雜誌封面（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

▲這組大片，你怎麼看？（圖／翻攝自《時尚COSMO》微博）

只不過這次的風格卻不是一面倒的好評，台、陸網友都出現批評聲浪，從燈光、姿勢都認為很老派，尤其是露胸肌的動作更是被批「好油膩」。大批網友留言：「能把木村拍醜不簡單」、「都幾歲了還要拍傑尼斯風格」、「木村大神變小咖」、「法令紋顯老」，嘆息浪費木村拓哉的帥氣。

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關鍵字：

木村拓哉, 封面, 胸肌, 登封
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