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NBA超帥聯名耳機開箱！　快戴上「隊徽」挺最愛球隊

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▲快看看這次聯名耳機有多潮？（影／記者楊坊士製）

記者楊坊士／台北報導

耳機大廠Beats by Dr. Dre自從2018年10月份開始，成為NBA官方專用耳機，而為了2月的全明星賽，雙方針對6支球隊推出聯名耳機系列，也分別將各球隊的「隊徽」加入耳機設計中，不僅能聽高品質音樂，還能直接秀出你最挺的球隊，球迷們不衝一波嗎？

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲聯名耳機內容物一覽。（圖／記者楊坊士攝）

具有份量的外包裝，層層打開後會看到一個耳掛式無線耳機、訂製攜帶盒、充電USB線、RemoteTalk連接線及說明書。而RemoteTalk連接線能切換成有線模式，如一般耳機可以控制音樂、接聽電話、啟動Siri與調節音量。也搭載Fast Fuel閃充技術，在電量不足時，可以充電10分鐘即可持續播放3小時。

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲耳機上可明顯看到「隊徽」設計。（圖／記者楊坊士攝）

此次聯名是選擇經典頭戴式無線降噪耳機Beats Studio3 Wireless，有能阻隔外界噪音、即時音訊校準、連接藍牙功能，最高能聽音樂長達22小時；若關掉降噪功能、進入低耗能模式則可聽40小時。光用耳機便能接聽電話，相當方便。

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機（圖／品牌提供）

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機（圖／品牌提供）

▲此次聯名一共6款。（圖／品牌提供）

這次選擇的6支球隊，也分別用不同顏色做設計，洛杉磯湖人隊是經典的紫色，紅色代表休士頓火箭隊、黑色為波士頓塞爾提克隊、藍色為費城七六人隊，白色則是多倫多暴龍隊。最後一款、同樣為藍色的金州勇士隊，則將於3月底發售。

▲NBA聯名Beats by Dr. Dre耳機開箱（圖／記者楊坊士攝）

▲多倫多暴龍隊款，上面用金色拼接撞色，更顯潮流態度。（圖／記者楊坊士攝）

各隊的隊徽都以同色系印在耳機上，Beats by Dr. Dre Logo以亮眼的金色呈現，Studio3以及Wireless標示，則以金或銀色，在耳機上產生出撞色的視覺，從外觀而言，具有搶眼的潮流態度，能讓穿搭風格更加完整、鮮明。心動的球迷們，快點去NBA Store松高店試戴看看～

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關鍵字：

NBA, NBA Store, 耳機, 藍牙, Beats by Dr. Dre, Beats, 開箱
fashion.net

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