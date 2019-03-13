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趙又廷一身粉嫩卻不娘！　整套BOSS撩暈網友：又帥又溫柔

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▲趙又廷全新的BOSS廣告大片上線啦～快來看看哪一套最帥？（影／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

男星趙又廷，自霍建華手中接棒成為德國精品男裝HUGO BOSS代言人後，終於釋出全新2019春夏系列大片，除了經典的現代紳士穿搭，他更勇敢穿上全身粉嫩色系休閒服裝，不但沒有飄出「娘味」，反而受到網友一面倒讚爆，直呼：「溫柔的味道」、「氣質沈穩又優雅」。

▲趙又廷BOSS大片（圖／品牌提供）

▲趙又廷BOSS大片（圖／品牌提供）

▲春夏的BOSS男裝帶有運動風格，穿上能視覺減齡。（圖／品牌提供）

在首波釋出的形象照裡面，穿著一身灰色系的趙又廷，在藍天白雲背景下，展現自信神采。而在整個系列大片裡，他換穿上精緻剪裁的西裝、夾克、外套，在象徵著品牌結構性特色的現代建築前，讓帥氣更加成。帶有運動風抽繩、光澤感與線條等元素，也都為趙又廷視覺大減齡。

▲趙又廷BOSS大片（圖／品牌提供、翻攝自BOSS雨果博斯微博）

▲趙又廷BOSS大片（圖／品牌提供、翻攝自BOSS雨果博斯微博）

▲從內粉到外的穿搭，更凸顯趙又廷氣質。（圖／品牌提供、翻攝自BOSS雨果博斯微博）

最吸睛的莫過於成套的粉嫩色系穿搭，從外套、襯衫一路「粉」到長褲及旅行手提袋，整體簡約卻兼具清新質感，令網友直呼：「好適合春天」、「一點都不難」、「趙又廷全面駕馭」。而趙又廷也表示：「在不同場合與重要時刻都會選穿BOSS男裝，希望藉此呈現呈現當下大中華區成功男士的願景。」

▲趙又廷BOSS大片（圖／翻攝自BOSS雨果博斯微博）

▲趙又廷BOSS大片（圖／翻攝自BOSS雨果博斯微博）

▲穿酒紅色的趙又廷，散發沈穩魅力。（圖／翻攝自BOSS雨果博斯微博）

其實從趙又廷接任代言人以來，從來就不受顏色侷限。像是在紐約時裝周觀秀時，以酒紅色西裝成為全場焦點；3月更同時成為台灣、香港及大陸三地的《men's uno》雜誌封面，也以酒紅色為主色穿著，配上運動風長褲或V領毛衣等學院風搭配，是嶄新的當代紳士面貌。

▲吳尊代言BOSS眼鏡（圖／翻攝自BOSS雨果博斯、吳尊微博）

▲BOSS眼鏡系列代言人也換成吳尊。（圖／翻攝自BOSS雨果博斯、吳尊微博）

HUGO BOSS近期頻頻迎來新氣象，不只前任代言人霍建華卸任，連眼鏡系列的代言人，也悄悄從彭于晏換成帥爸吳尊。戴上圓框眼鏡的他，更注入一絲儒雅斯文風格，秀出不同以往的帥氣。

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關鍵字：

趙又廷, BOSS, HUGO BOSS, 代言人, 粉嫩, 粉色
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