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男人都該學！　宥勝穿西裝有「秘密武器」，帥氣超持久

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▲宥勝出席萬寶龍新香水活動（圖／品牌提供）

▲宥勝配戴萬寶龍1858系列腕錶，透露穿西裝「必噴香水」！（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

愛冒險的男星宥勝，常在世界各地由下帥氣身影，而若到了需要穿西裝的正式場合，不論到了多晚，帥氣絲毫不減，他在8日的Montblanc（萬寶龍）活動上揭曉秘密，那就是「香水」！他認為這是表達自己得最佳方式，更能展現好品味，值得男人們學習。

▲宥勝出席萬寶龍新香水活動（圖／翻攝自宥勝之旅FB）

▲結束南極長征，宥勝對「沒有味道」感到震撼。（圖／翻攝自宥勝之旅FB）

1月底結束南極長征之旅的宥勝，回憶起整趟旅程，最令他震撼的不是沿途風景，而是沒有味道，「所有味道都來自食物，像是補給品裡面的台灣豬肉乾」，甚至連40天沒洗澡的身體都無異味，留下超深刻印象。

▲宥勝出席萬寶龍新香水活動（圖／品牌提供）

▲宥勝建議男人要到專櫃上親自試聞、挑選。（圖／品牌提供）

自認很挑剔味道的他，平常從事戶外運動時不會擦香水，會跟同行友人「比臭」，只不過若到了正式場合，會視活動長度決定是否補擦香水。那怎樣的香水最受歡迎？宥勝認為：「最常聞(香水)的是自己，所以要到專櫃現場試聞，才能找到最適合自己的。」

宥勝最難忘的一瓶香水，是老婆在交往時送的萬寶龍香水，因為想讓自己與對方記住這味道，他「天天噴」來增加嗅覺記憶。笑說還可以在家常常噴，在自己出遠門時，可以用香水「假裝」自己回家，一解家人的相思之苦。

▲宥勝出席萬寶龍新香水活動（圖／品牌提供）

▲萬寶龍睽違8年再推出全新系列香水。（圖／品牌提供）

萬寶龍自2011年推出傳奇系列香氛後，睽違8年再推出全新的Explorer探尋旅者淡香精，與市面上香水不同的是，是由走訪過各國的三位調香師，結合義大利的佛手柑、海地的香根草及印尼的厚實廣藿香而成的木質調，層層堆疊為男性魅力再上一層。

▲宥勝出席萬寶龍新香水活動（圖／品牌提供）

▲包裝設計上盡顯品牌精髓。（圖／品牌提供）

香水外包裝則承襲萬寶龍的皮革工藝，類皮革皮革瓶身，採用自1926年來的motif saffiano技術，賦予優雅姿態。而鑲嵌瓶身、瓶底的六芒星圖案，皆是品牌標誌設計。如齒輪狀的機械風格瓶蓋，更代表著品牌與鐘錶的深厚連結。台灣更是搶先全亞洲上市國家，即日起能在峰恩香水與萬寶龍專櫃買得到。

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關鍵字：

宥勝, 萬寶龍, Montblanc, 香水, 西裝, 淡香精
fashion.net

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