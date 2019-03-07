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FENDI展勾起藝術魂！　邱澤發夢打造「黃金鏡面包」

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記者楊坊士／台北報導

FENDI在台北101為經典包款Peekaboo舉辦上市10周年展覽，展出許多名人合作包款，也勾起台北電影獎影帝邱澤的藝術魂。若可以設計包包，有什麼想法？他給了一個天馬行空的答案：「想要整顆電鍍金色，可以當作鏡子。」真的敢拿出門嗎？他說：「我會拿，還不錯！」

▲▼邱澤出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲邱澤有許多設計Peekaboo包的想法。（圖／記者張一中攝）

邱澤一身黑西裝上，帶有惡魔圖案元素，他開心介紹：「是低調的叛逆。」剛拍完新作品的他，心情相當興奮，甚至在其他明星受訪時，調皮地充當攝影師側拍。他覺得Peekaboo包的長寬比例好，「可以在黑色上鑲嵌金色絲線，像是達文西的黃金比例1：1.618」，笑說會滿有趣的。

▲▼賈靜雯出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲賈靜雯不怕穿白色顯胖。（圖／記者張一中攝）

剛從紐約、米蘭時裝週回來的賈靜雯，以全白穿搭出席，她自信表示：「剪裁好就不怕穿全白」。跟許多女人一樣，出國總是有許多戰利品，賈靜雯的戰利品，甚至需要多買一個行李箱才能帶回台灣。購物會需要報備老公修杰楷嗎？她說：「不用，但我有選擇障礙，這時候才會問老公。」

▲▼賈靜雯出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲偏好小包的賈靜雯，為了帶小孩出門都要帶2包。（圖／記者張一中攝）

賈靜雯透露自己大大小小的包款約30個，以前喜歡可愛、繽紛、帶有少女心的設計，但現在偏好可以流傳的經典款。那自己出門喜歡大包還是小包？她習慣盡量縮減攜帶的東西，以放進小包裡，但現在要帶小孩，會提購物袋，出門都要「帶2包」。

▲▼劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲劉嘉玲也出席FENDI Peekaboo 10周年展覽，親自介紹設計理念。（圖／記者張一中攝）

FENDI的Peekaboo推出10周年，自從2014年起，舉辦的全球性慈善活動Peekaboo Project，攜手各界藝術家、名人合作。2019年攜手劉嘉玲、藝術家劉建文（Michael Lau）的包款是首度展出，還有其他10款精選包款，即日起至29日，台北101的4樓都會廣場就能近距離觀賞。

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關鍵字：

邱澤, FENDI, 賈靜雯, 許光漢, Peekaboo
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