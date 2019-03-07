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劉嘉玲霸氣駕到FENDI展　透露梁朝偉「超浪漫行徑」閃瞎人

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記者楊坊士／台北報導

FENDI在台北101為經典包款Peekaboo舉辦上市10周年展覽，與亞洲巨星劉嘉玲合作的包款，是首度展出的重點展品。談到創作理念，她透露從小就愛花，老公梁朝偉也知道，因此經常送喜歡的花，那當初追求的時候送什麼花？劉嘉玲大方回應：「玫瑰啊！」

▲▼劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲劉嘉玲穿著花朵刺繡洋裝洋裝，笑說是春天「百花齊放」的感覺。（圖／記者張一中攝）

劉嘉玲認為：「人一出生，不論生日、生病或到最後離開世界，都有花，道理都在『花』。」自比最像香水百合（casablanca），而老公梁朝偉也常送代表愛的玫瑰，「有時候摘花園的夜來香、含笑花放在家及床頭，回來的時候立刻能聞到。」說起這段，劉嘉玲語意中藏滿滿幸福。

▲▼劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲劉嘉玲從小就愛花，連作品都是滿滿的花朵。（圖／記者張一中攝）

首度展出與FENDI合作的Peekaboo，就以她最愛的花朵為靈感，劉嘉玲表示構思快、製作過程長，因為想呈現生命的多采多姿，「上面有磁鐵，(皮革製作)花朵都是可以拆卸的，可以是1朵花、10朵花、旁邊有葉子或都沒有。」

▲▼劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲劉嘉玲等不及大吃台灣美食。（圖／記者張一中攝）

難得來到台灣，劉嘉玲為了7日晚上的派對，不太敢吃東西，但結束後就要大吃特吃，從台灣菜、麻辣火鍋到雞湯都想吃，而最重要的是見見老朋友。另外她透露近期計畫是以製作人身份，拍攝一部集結中、港、台、日、韓、印度等各地帥哥的電影，或許還會有老公梁朝偉的身影。

▲▼公仔教父 Michael Lau,劉嘉玲出席FENDI Peekaboo 10周年展覽。（圖／記者張一中攝）

▲FENDI Peekaboo 10周年展覽，首度展出劉嘉玲、藝術家劉建文作品。（圖／記者張一中攝）

FENDI的Peekaboo推出10周年，自從2014年起，舉辦的全球性慈善活動Peekaboo Project，攜手各界藝術家、名人合作。2019年的全新企劃Peekaboo Meets Design攜手劉嘉玲、藝術家劉建文（Michael Lau）的包款是首度展出，還有其他10款精選包款，即日起至29日，台北101的4樓都會廣場就能近距離觀賞。

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關鍵字：

劉嘉玲, FENDI, 台北101, Peekaboo
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