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花褲、髒髒鞋都輸了！　炎亞綸公開全身最愛GUCCI錶原因

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▲炎亞綸最愛的GUCCI單品，影片中大揭密！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／高雄報導

GUCCI在高雄漢神百貨開幕全新精品店，剛從紐約時裝周回來的炎亞綸，以一身潮流風格裝扮出席。比起搶眼的塗鴉印花牛仔褲、仿舊Screener休閒鞋，他認為全身上下最該被注意的單品，反而是手上的G-Timeless腕錶，「(上面的)蜜蜂，是幸運的象徵」，連最想入手的西裝外套上也佈滿蜜蜂，他笑說：「看來我是真的很需要。」

▲炎亞綸 GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲炎亞綸很喜歡GUCCI的復古風格。（圖／品牌提供）

炎亞綸認為創意總監Alessandro Michele作品中有許多動物、昆蟲圖案，是要傳遞「萬物皆有靈」的概念，對於代表幸運的蜜蜂，他有感而發：「這個世代很需要，努力不一定會成功，要靠點幸運。」

▲炎亞綸出席GUCCI高雄漢神店（圖／記者楊坊士攝）

▲炎亞綸出席GUCCI高雄漢神店（圖／記者楊坊士攝）

▲炎亞綸最愛有蜜蜂圖案的腕錶，還帶來自己買的肩背包。（圖／記者楊坊士攝）

全新店面裡，炎亞綸最喜歡的是牆壁顏色，「國外很多都是這種台灣少見的綠、莫蘭迪灰等，自己家裡正在裝修的牆壁也選定灰色」，他建議大家可以多嘗試，「能讓衣服、擺設更有質感。

▲胡宇威 GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲胡宇威的穿搭真的大突破！（圖／品牌提供）

胡宇威則以變形蟲印花和服披肩、格紋西裝的「突破性」穿搭出席，他自認「有點瘋狂，但可以更誇張」，為這樣的穿搭打幾分？他自信說：「10分！雖然偏年輕，但我還撐得了。」

若能挑一項單品送人，胡宇威選了一款紅色腰包，而且對象是姪女，笑說要培養成一個「時尚的嬰兒」，即便對現在的姪女來說是背包般大小，他仍語氣堅定地說：「將來用得到。」

▲GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神店（圖／品牌提供）

▲3樓男裝區呈現當代奢華美感。（圖／品牌提供）

GUCCI在高雄漢神全新的專門店，2層樓面積佔地約105坪，2樓、3樓分別為女裝及男裝區。門口有醒目的裝置藝術，令人能把聚焦在限量的Rajah與Arli包款展示櫃。以粉與藍色調裝飾的牆面與陳列櫃，配上天鵝絨扶手椅、波斯地毯與鉚釘及工業風的冷調搭配，既柔美又具有衝突感。

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關鍵字：

GUCCI, 高雄, 漢神百貨, 炎亞綸, 胡宇威, 罩衫, 西裝, 蜜蜂,
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