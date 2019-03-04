日本「好感度女神」綾瀨遙來了！　公開最愛台灣美食：一次吃13個

▲綾瀨遙在活動上的表現，看了真的會秒被圈粉！（影／記者楊坊士攝）



記者楊坊士／台北報導

以《魚干女又怎樣》、《在世界中心呼喚愛》、《嬌妻出沒注意》等坐穩日劇女神的女星綾瀨遙，更是多年票選「好感度冠軍」人選。4日因慶祝日系錶牌SEIKO登台65周年活動現身，一襲純白無袖長洋裝配上天然呆舉動，令人秒被圈粉，還公開最愛的台灣美食，「我一次能吃13個！」

▲綾瀨遙以純白長洋裝出席，氣質破表。（圖／記者屠惠剛攝）

因清新氣質備受觀眾喜愛的綾瀨遙，活動上表示自己平常喜歡看電影、逛街，不因為高人氣而躲在家，「我還是會出門。」雖然不是首次來台，但大家還是好奇她最愛的台灣美食，她用中文說是「小籠包」，接著透過翻譯驕傲表示：「若是比較小的，可以一次吃13個。」

▲綾瀨遙展現親民形象。（圖／記者屠惠剛攝）

在廣告中，綾瀨遙化身獨立女性，隨時閃耀著自信氛圍，她透露自己的生活哲學：「從小事情都保持著積極態度。」那要如何成為更好的自己？她敬業的說：「首先要配戴一只錶，每天都更向前、積極生活。」





▲綾瀨遙在活動上講出所有會的中文。（圖／記者屠惠剛攝）

主持人黃子佼力拱綾瀨遙說出所有會的中文，她脫口而出：「大幅度」，無厘頭發言令人冒出黑人問號，甚至一口氣背出演出日劇《繼母與女兒的藍調》裡面的中文台詞，親民又天然呆的模樣，逗得全場大笑。

▲綾瀨遙在廣告中詮釋獨立現代女性。（圖／翻攝自lukia.seikowatches.com）



此次來台除了慶祝SEIKO登台65周年，同時綾瀨遙也成為旗下女錶品牌LUKIA日本及台灣區年度代言人，她在活動上化身「最美行銷部長」，更稱戴上錶後，「整個人很俐落，會想挺胸，(自認)更有魅力。」

▲SEIKO 65周年紀念錶款，初春能感受到杜鵑花的柔美。（圖／品牌提供）

自民國43年登台的SEIKO，歷經開賣石英錶、人動電能腕錶、引進受到日本OL喜愛的女錶LUKIA、2012年啟用台灣區代言人等，至今都備受台灣消費者追捧。現在為了紀念榮耀時刻，以「台灣四季之美」為腕錶換上台灣風景意象設計，採限量發售、只有台灣買得到，吸引錶迷目光。

▲盛夏則注入蘭嶼的活力。（圖／品牌提供）

「初春」是以杜鵑花為靈感，粉嫩漸層色系的錶盤上，透出女人柔美氣息；「盛夏」取自蘭嶼的生命力，讓Prospex系列有了層次與鮮明個性。「深秋」將楓葉與威士忌結合，使Presage傳遞出香醇的溫柔；「隆冬」把玉山日出的金色光芒化為指針、時標，錶盤則是藍天，象徵永不停止的新希望。

▲（左）深秋把楓葉色調化為指針與時標（右）隆冬則取材自玉山。（圖／品牌提供）

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