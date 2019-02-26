穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

▲ 要看！禾浩辰穿襯衫大秀球技的畫面超帥～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

男星禾浩辰（布魯斯）隨著《你有念大學嗎?》熱播人氣攀升，獲邀為腕錶品牌MIDO（美度表）新錶站台。他以劇中「副總」的帥氣穿搭出席，還大秀精湛球技，引起現場粉絲驚呼，受訪時他自信表示：「「沒有擔心會失誤，滿分10分的話，打8分！」





▲運動員出身的禾浩辰大秀球技。（圖／品牌提供）



這次是他首次出席腕錶品牌活動，還自己想了很多秀錶的姿勢，分別演繹學生時期與成熟紳士的情境。覺得哪位明星戴錶最好看？禾浩辰思索一下後說：「目前是貝克漢，不管戴什麼錶、手勢都有他的味道，是我進步的方向」，更不忘喊話：「貝克漢，等我！」

▲禾浩辰放話以貝克漢為目標。（圖／品牌提供）

禾浩辰從國小5~6年級就開始戴錶，也會注意別人手上的腕錶，「像是名偵探柯南用錶射(麻醉針)小五郎」，覺得相當有趣。挑錶講求功能性，也會備好皮革或運動款，因應不同場合需求。不崇尚穿情侶裝的人，也沒有送錶給歷任女友過，「我只送過經紀人。」

▲全新先鋒系列腕錶搭載經瑞士天文台認證的矽游絲機芯，性能大升級。（圖／品牌提供）

美度表近年為旗下腕錶提升CP值，繼香榭、永恆系列後，現在再將最熱賣的先鋒系列，換上搭載經瑞士天文台認證的矽游絲機芯，提高抗磁與耐衝擊性，價格落在4萬出頭，在中價位帶極具競爭力。

▲多款設計能滿足不同場合需求，售價落在40,400~42,500元。（圖／品牌提供）

全新Multifort Chronometer1先鋒系列腕錶，承襲取自澳洲雪梨港灣大橋的結構轉化為垂直日內瓦波紋設計，塑造濃厚運動風格。碳黑色錶盤與米色夜光塗層，更呈現強烈視覺對比。時、分、秒針皆經過鑽石切割，並有織物橡膠錶帶、不鏽鋼錶帶及松色鱷魚壓紋真皮錶帶可選擇。

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