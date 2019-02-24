丁海寅脫了！　超Man「牛奶背肌」撩暈粉絲：不行了

▲丁海寅全新藏有小性感～（圖／翻攝自小象王國微博）

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以韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》讓人氣再攀高峰的男星丁海寅，靦腆暖男形象狂吸「姐姐粉」，你也是其中一員嗎？那全新的大片肯定讓你「凍未條」！他大方脫掉、露出「背肌」，配上超誘惑的眼神，讓許多網友都沈船，大喊：「我不行了」、「帥爆了」。

▲丁海寅這樣超Man！（圖／翻攝自www.wkorea.com）



常以斯文、紳士打扮現身的丁海寅，近期似乎開始轉型！在全新的3月號南韓版《W》雜誌大片裡，他在夏威夷盡情享受陽光、沙灘，也「放下」尺度，一張褪去粗針織毛衣的的瞬間，他一邊回眸、一邊露出背肌，展露少見的男人味。

▲喜歡痞痞風的丁海寅嗎？（圖／翻攝自www.wkorea.com）

難得放鬆度假，丁海寅的穿著也回歸生活化風格，有Dior Men x Kaws聯名T恤配上細圓框眼鏡的鄰家男孩風，也有穿著帽T或白T配Supreme毛帽的潮男裝扮。而從他「大解放」的表情也能感受到愉悅心情，吐舌、摸唇的姿勢，是幾乎不曾見過的風格，令網友直呼：「有點痞！」

▲丁海寅近期似乎「默默轉型」。（圖／翻攝自小象王國微博、www.wkorea.com）

整系列大片裡，丁海寅都配戴Hublot（宇舶錶）腕錶，進行水上運動或搭配都適合。他將於5月將推出新劇《春夜》，再次上演姐弟戀的戲碼，會不會把重現的性感風格？就一起密切鎖定吧。