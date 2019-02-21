老公「鮮綠龍鳳衣」太可怕！　小S嚇傻：希望可以被炸掉

▲小S最受不了老公的衣服是？（記者楊坊士製）

記者楊坊士／台北報導

小S今（21日）以UNIQLO「簡單不簡單」風格大使身份，透露自己私服穿搭習慣及吸睛技巧。很怕過度打扮、過度花俏衣服的她，透露老公曾買過有希臘人物、有「龍鳳穿越」的鮮綠色襯衫，「那幾件著實有把我嚇到，老公衣櫃可以被炸掉！」

▲小S用撞色T恤配緊身牛仔褲，還在台上舞動。（圖／記者黃克翔攝）

即便是IPSS（國際專業超級巨星），小S私服卻相當簡單，「Casual到不行，但我了解自己的優點，像是鎖骨很美，就多穿寬鬆領口T恤露出來；或用緊身或深色Legging秀美腿，而墨鏡、大耳環是必備的東西。」更大讚用大耳環、捲袖子、T恤塞一邊進褲子，就能拉高整體時尚度。

▲小S穿衣服認為「舒適」最重要。（圖／記者黃克翔攝）

穿遍了各品牌華服，但小S仍鍾情一件穿了近10年的粉色運動長褲，甚至屁股都已經破洞、經由婆婆幫忙縫補都捨不得丟。「穿出門會被婆婆阻止、去大S家吃飯也會被嫌棄是『睡褲』，大家都頗有微詞，但我真的愛它，現在還是珍藏在我的衣櫃。」

▲小S推薦用「U管家」服務，就不怕買錯衣服。（圖／記者黃克翔攝）

小S時不時會幫三個女兒買褲子，卻因為記不住她們的腿長、尺寸，她在台上說：「曾讓女兒穿上後，直接變五分褲！」自認超糗的她，大推UNIQLO LINE帳號全新推出的「U管家」服務，短短1分鐘內輸入個人尺寸，便能找到最合適的褲款推薦。

▲春夏就學他們穿出自我風格吧。（圖／記者黃克翔攝）



UNIQLO也推薦利用2019春夏的亮色T恤用堆疊製造撞色視覺；或選擇有垂墜感的T恤，寬鬆的領口及袖口能看起來顯瘦。機能T恤新增漸層色設計；長褲則多了棉麻材質與蝴蝶結腰帶設計，都讓簡單的穿著，能看起來更有特色。

▲2019春夏有許多好選擇，輕鬆就能搭配出清爽有型。（圖／品牌提供）

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