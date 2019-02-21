fb ig video ETtoday search mobile

老公「鮮綠龍鳳衣」太可怕！　小S嚇傻：希望可以被炸掉

> >

▲小S最受不了老公的衣服是？（記者楊坊士製）

記者楊坊士／台北報導

小S今（21日）以UNIQLO「簡單不簡單」風格大使身份，透露自己私服穿搭習慣及吸睛技巧。很怕過度打扮、過度花俏衣服的她，透露老公曾買過有希臘人物、有「龍鳳穿越」的鮮綠色襯衫，「那幾件著實有把我嚇到，老公衣櫃可以被炸掉！」

▲▼UNIQLO簡單不簡單風格大使-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）▲▼UNIQLO簡單不簡單風格大使-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S用撞色T恤配緊身牛仔褲，還在台上舞動。（圖／記者黃克翔攝）

即便是IPSS（國際專業超級巨星），小S私服卻相當簡單，「Casual到不行，但我了解自己的優點，像是鎖骨很美，就多穿寬鬆領口T恤露出來；或用緊身或深色Legging秀美腿，而墨鏡、大耳環是必備的東西。」更大讚用大耳環、捲袖子、T恤塞一邊進褲子，就能拉高整體時尚度。

▲▼UNIQLO簡單不簡單風格大使-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S穿衣服認為「舒適」最重要。（圖／記者黃克翔攝）

穿遍了各品牌華服，但小S仍鍾情一件穿了近10年的粉色運動長褲，甚至屁股都已經破洞、經由婆婆幫忙縫補都捨不得丟。「穿出門會被婆婆阻止、去大S家吃飯也會被嫌棄是『睡褲』，大家都頗有微詞，但我真的愛它，現在還是珍藏在我的衣櫃。」

▲▼UNIQLO簡單不簡單風格大使-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲小S推薦用「U管家」服務，就不怕買錯衣服。（圖／記者黃克翔攝）

小S時不時會幫三個女兒買褲子，卻因為記不住她們的腿長、尺寸，她在台上說：「曾讓女兒穿上後，直接變五分褲！」自認超糗的她，大推UNIQLO LINE帳號全新推出的「U管家」服務，短短1分鐘內輸入個人尺寸，便能找到最合適的褲款推薦。

▲▼UNIQLO簡單不簡單風格大使-小S（徐熙娣）。（圖／記者黃克翔攝）

▲春夏就學他們穿出自我風格吧。（圖／記者黃克翔攝）

UNIQLO也推薦利用2019春夏的亮色T恤用堆疊製造撞色視覺；或選擇有垂墜感的T恤，寬鬆的領口及袖口能看起來顯瘦。機能T恤新增漸層色設計；長褲則多了棉麻材質與蝴蝶結腰帶設計，都讓簡單的穿著，能看起來更有特色。

▲UNIQLO（圖／品牌提供）

▲2019春夏有許多好選擇，輕鬆就能搭配出清爽有型。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

小S, uniqlo, U管家
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

ET Fashion

推薦閱讀

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

網購鞋子超容易不合腳！　先用「試鞋APP」避免踩雷

年後減肥片！10萬人氣正妹教練親授「瘦身3招」　輕鬆找回S曲線

5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈 天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友 邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場 男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3 賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，別逼她早起 老公「鮮綠龍鳳衣」太可怕！　小S嚇傻：希望可以被炸掉 全聯草莓季開跑！「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸，15款全都要吃到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面