年後減肥片！10萬人氣正妹教練親授「瘦身3招」　輕鬆找回S曲線

▲快跟著Candice動起來，找回迷人身材！（影／記者楊坊士攝）



記者楊坊士／台北報導

過年放縱吃太多，身材整個大崩壞嗎？別煩惱，跟著在IG上有著10萬粉絲的正妹教練Candice動起來，每天只要花15~20分鐘做簡單3個動作，一週3次再搭配飲食控制，就能夠緊實肌肉、找回性感身材曲線，快點換上運動裝扮跟著做。

▲深蹲要注意膝蓋與腳尖。（圖／記者楊坊士攝）

1.徒手深蹲

這個動作隨時都能進行，只需要下半身力量讓西該彎曲再伸直即可，每15~20下為一組，建議做4~5組。Candice提醒：「膝蓋要跟腳尖平行，內夾、外翻都是錯誤姿勢。」

▲腳踏車動作能強化上腹。（圖／記者楊坊士攝）

2.躺姿腳踏車

透過反覆的手肘碰觸膝蓋，可以鍛鍊腹直肌與腹外斜肌，左右各踢出30下為一組，建議做4~5組。這個動作能強化核心與上腹，注意得將上腹卷起、下背緊貼地板。

▲屁股的位置要特別注意。（圖／記者楊坊士攝）

3.上斜板伏地挺身

將雙手放置於固定的桌子或椅子上，呈現「頭高腳低」鞋度，可以鍛鍊下胸肌、三角肌、肱三頭肌及核心，每10~12下為一組，建議做4~5組。Candice告誡大家：「屁股不能過高或過低，整個人要呈現一直線。」

▲正妹教練Candice愛穿運動內衣鍛鍊，對內衣很講究。（圖／翻攝自Candice Sweat Life 汗水日記 FB）

除了姿勢要做對，運動時的穿著也很重要！常穿運動內衣進行鍛鍊的Candice，最重視包覆性，會先做伸展、旋轉上身測試。「我很喜歡Reebok推出的Pure Move Bra，有彈性、舒適，也有無痕剪裁，不怕會因上拉動作翻起，脫下時也不會在肌膚留下壓痕。」

▲Reebok運動內衣，任何運動都適合穿，售價1,680元。（圖／品牌提供）

Reebok在2018年推出的運動內衣Pure Move Bra，採用STF （Sheer Thickening Fluid）材質，主打「不分支撐度」，提供卓越支撐力與穩定性，可以同時符合瑜珈及重訓等不同運動需求，能避免過度的反彈力、降低胸度胸部晃動高達50%。可呼吸透氣孔、服貼胸型剪裁，宛如第二層肌膚，有黑、灰兩色可選擇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App