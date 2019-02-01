貝嫂「朝天蹬」賣Reebok聯名　布魯克林女友大讚：好喜歡

▲貝嫂擺出高難度動作秀全新聯名服飾與鞋款。（圖／翻攝自victoriabeckham IG）

記者楊坊士／台北報導

期待已久的「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）聯名運動品牌Reebok系列終於釋出！她在1月22日於紐約發表會當天早上，還搶先穿上整套服飾運動，並大秀類似「朝天蹬」的動作，姣好身材線條成功讓網友聚焦在鞋上，紛紛留言：「超好看」。





▲哈娜克羅斯超挺「婆婆」設計，還大曬跟布魯克林的閃照。（圖／翻攝自hancross IG）

連名消息從2017年開始傳出，現在終於上市，貝嫂也卯足全力宣傳！從出發紐約發表會的路上開始，IG連續PO多達14則貼文，也搶先穿上高領運動衫、運動內衣、運動褲及鞋款。發表會上，大兒子布魯克林的女友模特兒哈娜克羅斯（Hana Cross）也穿上，開心PO照片：「好愛新毛帽、帽T與飛行夾克。」

▲貝嫂與Reebok聯名打造健身房的最佳穿著。（圖／翻攝自victoriabeckham IG）



貝嫂對於這次聯名充滿期待，「在90年代時，每個人都有一雙Reebok球鞋，這就是Reebok如此經典的原因。」雙方聯名的早春系列，以簡單線條、現代元素為基礎，結合加州精神與英國風格剪裁，她方享設計過程：「這系列結合街頭服飾與運動機能，並兼具時尚前衛美感；每件作品都是為了最佳健身訓練而設計。」

▲貝嫂以巨星姿態親臨發表會，吸引眾人搶拍。（圖／翻攝自Victoria Beckham FB）

雙方打造出的高端運動時尚風格服飾，在經典的橙色、黑色、白色裡，加入駝色、銀色、灰色等季節色調。極簡美學裡，也能看到Reebok VECTOR LOGO與VB標誌貫穿整個系列。先在倫敦首賣，但台灣並沒有引進，心動的人可以從官網下單。

而從官方Youtube首波形象影片寫著Season 1，代表將會有下一季合作。從代言人晉升聯名設計師，一起來關注貝嫂帶領Reebok時尚變身。

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