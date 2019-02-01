小小兵、史努比變身「手機無線充電器」！　連心情也一起療癒

▲戴墨鏡的超Q~（圖／翻攝自www.gourmandise.jp）



編輯／Jack

現代人生活離不開手機，因此無線充電技術已成各家大廠發展重點，瞄準年輕人願意買單的「萌商機」，有越來越多可愛造型問世。最近在網路上掀起話題的，就是以史努比、小小兵的大頭做成的無線充電器，可愛的模樣，同時為手機與心情充電，超適合擺在辦公桌上。





▲半瞇眼的好有趣～（圖／翻攝自www.gourmandise.jp）

日本3C配件商Gourmandise在官網上推出多款卡通動畫造型的手機無線充電器，繼崔弟、米奇、米菲兔等多款超萌主角後，現在又有超人氣的史努比、小小兵登場，皆售價3542日元（約999元台幣），是犒賞自己的絕佳新年禮物，也不會讓荷包縮水太多。





▲使用方式超簡單。（圖／翻攝自www.gourmandise.jp）

小小兵系列有半瞇著眼睛或微笑款，史努比則有最經典大頭、戴墨鏡耍酷及糊塗塌客的造型。先將充電器連接電源，手機隨時一放上去就會自動充電，拿起來時還會被它們可愛的表情萌到，厭世或焦躁的心情也能被好好療癒一番。

▲美少女戰士款，肯定勾起許多人心中回憶。（圖／翻攝自www.gourmandise.jp）

從官網上可以發現品牌積極搶攻這塊大餅，已經預告將於2月上市全新的《星際大戰》黑武士、白武士無線充電器；4月還會上市《美少女戰士》與史迪奇款式，現在都已經可以開始預購，你想入手哪一個呢？

▲男人可選擇黑白武士款！（圖／翻攝自www.gourmandise.jp）

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