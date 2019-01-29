療癒指數滿分！小熊維尼包、拖鞋有超暖微笑　看了立刻不厭世

▲小熊維尼T，穿了就不再厭世啦～（圖／品牌提供）



記者楊坊士／台北報導

即便要到了新年，卻還是滿腔的厭世心嗎？I.T 旗下品牌:CHOCOOLATE有了最好對策！就是派出魅力通殺大小朋友的小熊維尼，不只是衣服上的主角，大大的招牌暖笑表情，還成了收納包、拖鞋的設計，療癒指數滿分，看了絕對心情大好。

▲滿版的小熊維尼與主角，是不是超萌？（圖／品牌提供）

:CHOCOOLATE與迪士尼推出的Winnie the Pooh全新聯名系列，讓小熊維尼與多位好朋友如小豬、跳跳虎，一起跑到T恤上！有同框的歡樂照，或是維尼靠著蜂蜜罐、捧肚的可愛模樣，還有在T恤印上大滿版的巨型主角及名字，都讓人想起動畫電影中的溫馨氛圍。

▲這些配件都有耳朵跟超暖微笑～（圖／品牌提供）

更讓人失心瘋的則是「配件」！有透明的造型收納包、居家拖鞋及買額贈送的可拉式收納包，全都以小熊維尼大大的微笑作為主視覺，兩個圓圓的耳朵也都看得到，迪士尼迷們不買一個回家，怎麼說得過去？

▲蛋黃哥聯名一樣超吸睛。（圖／品牌提供）

而除了小熊維尼聯名系列，1月初:CHOCOOLATE也跟蛋黃哥合作，不論是在杯子蛋糕或巧克力醬裡都展露出招牌慵懶模樣，品項有T恤、衛衣、連身裙等。配件同樣超吸睛，有榛果醬造型的圓桶斜揹包、零錢包及毛毯，還有一款可以調整3種亮度的造型檯燈，年假就一起去把它們帶回家～

▲檯燈好適合收藏啊～（圖／品牌提供）

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