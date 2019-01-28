單手快抱不住！日本推45公分大麻雀玩偶　推特網友爆買缺貨

▲太萌了～～想抱！（圖／翻攝自komine_gangu Twitter）



編輯／Jack

連續好幾波的冷氣團發威，令你凍到快受不了嗎？想要來點溫暖的慰藉，就把這隻超大的麻雀帶回家吧！長度約45公分，單手幾乎快抱不住，視覺、觸覺都是大滿足，造成推特網友瘋狂洗版、拼命下單到「缺貨」！

▲有S及M兩種尺寸，但現在都缺貨中。（圖／翻攝自komine_gangu Twitter）

日本的「小峰玩具」出產許多動物造型玩偶，從貓貓狗狗到海上的鯨魚海豚一網打盡，而引起熱烈迴響的是一隻麻雀，但尺寸跟你常見的不同，是一隻放大版的胖麻雀毛絨玩偶。

▲都是站在手掌上，S、M兩種尺寸妳喜歡哪款？（圖／翻攝自komine_gangu Twitter）

大麻雀玩偶的尺寸為45 x 32 x28公分，設計就如同真實麻雀，色澤分佈、鳥喙及尾巴都完美複製，只不過挺出一個大肚子，眼睛則用鈕扣設計。官網上形容：「深受員工愛戴，很適合擁抱。」





▲快點幫牠們家族團圓～（圖／翻攝自komine_gangu Twitter）

放大後的麻雀，因為圓滾滾造型讓萌度狂飆，他們還貼心設計出尺寸為17 x 12～13 x 10公分的迷你版，兩隻放在一起宛如一個麻雀家族，超適合放在廣場上來個家族合照（誤）。這讓推特網友瘋狂留言：「太可愛！」並瘋狂下單，現在官網上已顯示完售，仍有許多人詢問：「還有尺寸嗎？」、「想要鴨子或鸚鵡」。光看照片就超可愛，你也想把牠帶回家嗎？

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