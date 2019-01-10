蕭敬騰、朴敘俊竟然「撞帽」！　顯帥又百搭，型男必備





▲蕭敬騰、朴敘俊所見略同，竟然「撞帽」啦！（圖／品牌提供、翻攝自bn_sj2013 IG）

記者楊坊士／綜合報導

「老蕭」蕭敬騰堪稱台灣最敢穿男星，近期他在巡迴演唱會上的造型，竟然跟南韓新一代男神朴敘俊「撞衫」，但不是穿一樣，而是戴同樣的「皮革報童帽」，針織衫、襯衫都能搭，現在就來起底！

▲Logo皮革報童帽，售價30,000元。（圖／品牌提供）



這頂帽子是來自法國百年精品男裝Berluti，由新任創意總監Kris Van Assche發表的2019春夏Capsule系列。以硬挺皮革製作、印上回溯品牌第一個手作木頭鞋撐上的圓潤邊緣Logo，整體基調簡約，卻相當有辨識度。

▲Kris Van Assche在IG限時動態分享蕭敬騰演唱會穿搭。（圖／翻攝自kris_van_assche IG）

蕭敬騰在《娛樂先生》世界巡迴演唱會佛山站裡，便以漸層灰色針織衫、寫上Scritto手稿圖紋的襯衫、西裝短褲做搭配，為休閒的造型中注入一絲搖滾風格。這個Look還受到創意總監認可、在IG限時動態裡轉發分享，讓更多人看到「老蕭」的德特魅力。

▲防彈少年團在2018年11月就搶先戴上出席活動。（圖／翻攝自BERLUTI IG）

除了「老蕭」，這頂帽子也受到南韓藝人青睞，新一代男神朴敘俊搭配迷彩印花襯衫，一張近照自拍展露如軍人的硬朗帥氣。防彈少年團（BTS）則是搭配亮色皮衣、鮮豔襯衫，是結合質感與潮流的型男。品牌預告近期將會公布全新代言人，是兩岸三地知名的台灣男星，大家不妨猜猜看。

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