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BTS防彈少年團「撞色草寫襯衫」起底！　竟來自這紳士牌

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▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／翻攝自berluti IG）

▲BTS身上的品牌，是法國百年精品男裝Beuluti！（圖／翻攝自berluti IG）

記者楊坊士／台北報導

人氣超夯的防彈少年團（BTS），除了歌曲在全球圈粉無數，連穿著也備受關注。11月底穿著一件「撞色草寫襯衫」，作為皮革西裝外套內裡，讓質感與潮流感融合，被網友封為「時尚偶像」！這件襯衫其實是百年精品男裝Berluti全新的春夏系列，令人跌破眼鏡。

▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／品牌提供）

▲Berluti的Logo悄悄變了。（圖／品牌提供）

Berluti在3月無預警公布前任設計師Haider Ackermann離職，4月便迎來Kris Van Assche入主。在2019年1月將舉行的首秀前，先發表了2019春夏capsule系列，很明顯能感覺到他想將品牌年輕、街頭化的決心，同時存在著經典正裝與休閒服飾，讓爸爸跟兒子能夠一起為衣櫥增添新裝。

▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／品牌提供）

▲後底鞋、源自第一個鞋撐的Logo，都成為新一季的重點設計。（圖／品牌提供）

Kris Van Assche將品牌5大DNA做了改革，回溯至品牌第一個手作木頭鞋撐上的Logo，字體的圓潤邊緣巧思，便是向悠久歷史致敬，也成為T恤主視覺，跟風最夯的大Logo風潮。Alessandro 綁帶鞋、曾以安迪沃荷命名的Andy樂福鞋，則以全新加厚鞋底呈現，顛覆大家對Berluti的既定印象。

▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／品牌提供）

▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／品牌提供）

▲撞色的Patina古法、Scritto手稿圖紋宛如變身潮流印花。（圖／品牌提供）

招牌的手工Patina古法染色，以往都以單一顏色做深淺色調處理，現在加入1970年代的「新浪潮」（New Wave）音樂風格，用黑、紅、藍三色「撞」出迷幻光影視覺。另一經典：Scritto手稿圖紋則有更多形式呈現，還成為翻領、滾邊及領結上的印花，為服飾配件噴發潮味。

▲Berluti 2019 Capsule系列（圖／品牌提供）

▲這樣的Berluti是不是很新鮮呢？（圖／品牌提供）

在換上新任設計師後，Berluti風格明顯潮流化，黑、白、藍、亮紅等4色，在拼接、撞色並結合品牌DNA後，迸發出青春活力，甚至還有了形似老爹鞋的設計，1月的首秀及未來發展，勢必精彩可期。

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關鍵字：

BTS, 防彈少年團, Berluti, Kris Van Assche, 春夏, 撞色
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