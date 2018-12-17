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狂！陳冠希打造「兵馬俑鞋」　周杰倫、周湯豪搶著穿

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▲JORDAN聯名新鞋（圖／翻攝自IG、www.nikeinc.com.cn）

▲陳冠希主理品牌CLOT攜手JORDAN推出聯名鞋。（圖／翻攝自CLOT IG）

記者楊坊士／綜合報導

被許多人封為「潮流教父」的陳冠希又有超帥新作品了，主理的CLOT潮牌近期跟JORDAN推出聯名新鞋款，將兵馬俑的「銅銹色」為主要配色，鞋身也以鎧甲為設計基礎，充滿濃厚歷史風貌的帥氣，周杰倫、周湯豪都已經搶穿、拍照打卡，你怎能不來一雙？

▲JORDAN聯名新鞋（圖／翻攝自nickthereal4sho IG、edc陳冠希微博）

▲全新聯名新鞋已經讓許多男明星瘋狂曬鞋。（圖／翻攝自nickthereal4sho IG、edc陳冠希微博）

身為喬丹迷，陳冠希選擇AIR JORDAN XIII作為聯名鞋款，他於2017年在西安參觀兵馬俑時深受感動，認為將這對於中國文化、歷史很重要的寶藏，融入鞋款中極具意義。因此將經過千年產生的色彩作為主色調，讓鞋款有了更獨特的迷人魅力。

▲JORDAN聯名新鞋（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

▲整雙鞋宛如「剛出土」！（圖／翻攝自www.nikeinc.com.cn）

不只是顏色，這雙鞋的鞋身也考究了「鎧甲」設計，甲片上的小孔、甲片間連接小孔的織線也都逼真呈現，交錯的壓紋營造出3D立體雕刻視覺感，使整雙鞋宛如「穿越」至今的古物，相當有收藏價值。

▲JORDAN聯名新鞋（圖／翻攝自jumpman23 IG、www.nikeinc.com.cn）

▲還能夠跟蜘蛛人穿同款～（圖／翻攝自jumpman23 IG、www.nikeinc.com.cn）

另外因應動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》正在熱映中，Jordan也推出特別版 Air Jordan 1 Retro High OG Origin Story鞋款，經典鞋面改為紅、白、黑配色，再搭配冰藍色的透明鞋底，如同主角邁爾斯摩拉斯（Miles Morales）腳上鞋款，快來跟「蜘蛛人」穿同款吧！

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關鍵字：

陳冠希, JORDAN, CLOT, 蜘蛛人, 蜘蛛人：新宇宙, 聯名,
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