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穿上立刻長高5公分！　楊冪靠兩招駕馭adidas Originals老爹鞋

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▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲想靠老爹鞋長高？快學楊冪這樣穿。（圖／品牌提供，下同） 

記者楊坊士／台北報導

老爹鞋風潮持續狂吹，adidas Originals在此時為旗下Falcon及Yung系列推出全新配色，請出代言人楊冪率先示範。穿上這雙有「瘦腿神器」的鞋款，再以撞色、緊身Legging穿搭，視覺上立刻長高至少5公分，身高飆破170公分！

▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲撞色又緊身的穿著，配上厚底老爹鞋，身形比例立刻拉長。

楊冪搶先上腳的是藍白及粉紫配色的Falcon系列鞋款，可以發現她都用繽紛的跳色堆疊，讓整身營造出歡樂街頭氛圍，至少4公分厚的鞋底，在顏色的襯托下更加搶眼，為造型更添「俏麗」看頭。

▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲凱莉珍娜同樣用撞色穿搭凸顯老爹鞋。

adidas Originals於2018年推出女性專屬的Falcon系列老爹鞋，源自於1997年的經典Falcon Dorf Runner跑鞋。不僅楊冪示範穿搭，暑假才加入代言人行列的凱莉珍娜（Kylie Jenner），則選擇穿著靛藍色的運動套，用「撞色」視覺凸顯角色的金屬皮質鞋款，隨興的穿著，既亮眼又能長高，簡單就能成為焦點。

▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲習慣穿一身黑的男生，可以用彩色長襪營造衝突視覺。

而在冬天，男生習慣穿一身黑，造型很容易就沒了重點，快學鹿晗穿全新的Yung系列男鞋。流線型的外觀、復古大底、科技網布與麂皮絨面拼接的搶眼鞋面，則是用亮眼的撞色長襪去襯托，呈現衝突對比視覺，為沉悶冷酷的天氣裡，注入一絲活力與青春感，這樣去跑趴、過節，肯定超受矚目。

▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲Falcon系列女鞋，售價3,690元。

▲名人示範adidas Originals老爹鞋穿搭（圖／品牌提供）

▲Yung系列男鞋，售價3,690元。

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關鍵字：

楊冪, adidas Originals, 老爹鞋, Kylie Jenner, 凱莉珍娜, 鹿晗, Falcon, Yung
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